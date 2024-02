Il Tar respinge ricorso su quote rosa alla Comunità Montana Alburni. Palmieri: “Faremo ricorso al Consiglio di Stato”

“Le motivazioni del respingimento del ricorso sono di natura politica, poiché il Consiglio della Comunità Montana è stato convocato il 31 ottobre e l’amministrazione di Roscigno ha più volte evidenziato il mancato rispetto della parità di genere”. E’ quanto precisa il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, in merito al respingimento da parte del Tar del ricorso presentato da Palmieri sulla questione quote rosa in seno all’ente montano.

Il sindaco di Roscigno ha aggiunto : “Abbiamo scritto più volte al difensore civico e al Garante delle Pari Opportunità della Regione Campania, entrambi favorevoli alle nostre eccezioni. Nonostante il respingimento del ricorso da parte del Tar per determinate motivazioni, faremo ricorso al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza. È passato del tempo dall’ultima delibera in cui il segretario comunale ha evidenziato la mancanza di parità di genere nella ‘maggioranza’ della Comunità Montana. Faremo tutto il necessario per far valere i nostri diritti”.

Il presidente della Comunità Montana Alburni Gaspare Salamone aveva precedentemente lamentato l’assenza di una donna, ora che c’è una consigliera, ossia Viola Cuomo, eccepisce altre situazioni che il Tar ha accolto respingendo il nostro ricorso. Saranno intraprese azioni legali e verrà inviata un’altra nota al Difensore Civico e al Garante della Parità di genere affinché la situazione sia risolta all’interno della Comunità Montana degli Alburni.

La consigliera Viola Cuomo presenterà un’istanza per esprimere il suo parere su questo documento programmatico e richiederà il rispetto delle norme. Il sindaco Palmieri sottolinea l’importanza di combattere per la giustizia e non per la semplice vittoria, in un impegno costante per la dignità e l’uguaglianza.

Marianna Feliciello