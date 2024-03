Banca Monte Pruno firma un accordo nel campo dell’educazione ambientale e della transizione energetica con Terra Metelliana Legambiente

È stata sottoscritta, presso gli uffici amministrativi di Salerno, la partnership che unisce la BCC Monte Pruno e Terra Metelliana APS Circolo Legambiente. Già nel maggio del 2021 tra i due sodalizi nacque una prima collaborazione nell’ambito dell’iniziativa “Startup For Planet”, contest dedicato a giovani idee imprenditoriali con un focus sullo sviluppo sostenibile. Il nuovo accordo con l’Associazione, che ha sede a Cava de’ Tirreni, punta a sviluppare azioni in materia di educazione ambientale e transizione energetica, grazie all’importante esperienza di Terra Metelliana, da sempre impegnata nella promozione di uno sviluppo sostenibile per vivere in un territorio senza emissioni nocive, attraverso un modello basato sulla transizione energetica e sulla lotta ai cambiamenti climatici. Uno dei principali obiettivi associativi è quello di rendere Cava de’ Tirreni neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2035 e per farlo si avvale della collaborazione di istituzioni e soggetti privati, proprio come la Banca Monte Pruno.Tra i progetti di successo avviati e pienamente condivisi dalla BCC Monte Pruno, fortemente attenta e sensibile a queste azioni che si inseriscono del più ampio ventaglio delle iniziative in campo ESG, Terra Metelliana ha lanciato il progetto “CUTE – Centro Urbano per la Transizione Energetica” con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica mediante attività di sensibilizzazione mirate e la creazione di un network di cittadini, professionisti, enti e aziende che stimoli la ricerca e l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale; gestisce, inoltre, il polo comunale per le innovazioni e le competenze in campo ambientale, denominato “Green Hub”, all’interno di uno spazio di circa 350 mq sito nella frazione San Pietro di Cava de’ Tirreni e che dal 2018 ospita workshop, eventi a tema ambientale, momenti di networking tra imprenditori e talenti, oltre a spazi accessibili gratuitamente alla cittadinanza per studiare o lavorare.

L’accordo vedrà la possibilità di organizzare momenti di studio e formazione sui temi degli spazi urbani dedicati all’energia rinnovabile, workshop con un approccio pratico e finalizzati a trasmettere a giovani studenti e a professionisti alcune competenze chiave nell’ambito dell’edilizia green, implementazione di uno Sportello – fisico e virtuale – rivolto a cittadino e imprese e finalizzato a diffondere le pratiche, le soluzioni e le tecniche volte a facilitare la transizione energetica del territorio, contribuire a rendere la città di Cava de’ Tirreni neutrale dal punto di vista climatico entro il 2035, stimolare la creazione di una rete di aziende, cittadini ed enti pubblici, impegnati a costituire una Comunità Energetica Rinnovabile.

Alla firma dell’accordo sono intervenuti il Presidente di Terra Metelliana APS – Circolo Legambiente Attilio Palumbo ed il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese, oltre a Michele Buonomo, in rappresentanza di Legambiente, il Responsabile della Segreteria di Direzione della BCC Monte Pruno Antonio Mastrandrea e la Referente Scuola e Formazione di Terra Metelliana – Legambiente Chiara Timpone.

“È un’intesa – ha affermato Michele Albanese, Direttore Generale della BCC Monte Pruno – che conferma il nostro impegno sull’argomento della transizione ecologica. Lo facciamo con un partner di grande valore e con dei ragazzi che hanno energia e passione per il territorio. Supportando progetti come quelli portati avanti da Legambiente si vanno a creare le condizioni per uno sviluppo concreto e sostenibile, favorendo, altresì, le condizioni affinché le menti migliori non vadano via. L’auspicio è davvero di poter contribuire concretamente a questi progetti green su Cava de’ Tirreni, territorio a cui teniamo tanto e su cui la nostra BCC sta investendo tanto con ottime risposte, sperimentando anche forme nuove di collaborazione e innovazione sociale e tecnologica”.

Il Presidente di Terra Metelliana Legambiente ha sottolineato: “Attraverso il Green Hub di Cava de’ Tirreni stiamo riuscendo a creare una rete fatta di eccellenze imprenditoriali e giovani talenti, favorendo la connessione tra loro e stimolando ogni giorno opportunità di crescita. L’accordo con la Banca Monte Pruno si inquadra, quindi, nel contesto di una serie di collaborazioni che l’associazione sta avviando in questo periodo con alcune delle migliori aziende e istituzioni del territorio, così da mettere a sistema le forze e creare nuove occasioni per tutti”.

Marianna Feliciello