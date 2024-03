Dighe a Casalbuono e Montesano. Dal Comitato “NO Dighe” dubbi sulla sicurezza delle opere

Durante la conferenza stampa per la presentazione del dibattito pubblico circa il progetto di realizzazione di due dighe (una a Casalbuono e una a Montesano sulla Marcellana) tenutasi a Padula, presso la Sede operativa del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, alcuni esponenti del comitato “No Dighe” di Casalbuono hanno espresso alcune perplessità in merito all’idea di progetto presentata. Secondo il Comitato No Dighe di Casalbuono, nel progetto presentato si sarebbe passati da 56 metri a 28 metri di altezza per la realizzazione della diga. I dubbi, quindi sono in merito alla sicurezza.

Inoltre, questo dato sull’altezza della diga, passato da 56 a 28 metri, non risulterebbe nel decreto del ministero. Secondo i membri del comitato ci sarebbero dei problemi iniziali già sulle autorizzazioni per la costruzione della diga; si sono chieste quindi spiegazioni tecniche dal Ministero (delle infrastrutture ndr).

Occorre ricordare che gli interventi dell’incontro tenuti dal presidente del Consorzio, Beniamino Curcio, e dall’ingegnere Gennaro Mosca, che come parte terza

e “arbitro” per il dibattito pubblico, hanno infatti chiarito quali dovrebbero essere gli obiettivi strategici degli invasi (contenimento delle acque durante i fenomeni alluvionali e accumulo di acqua da immettere nei periodi di siccità) e come si svolgerà il dibattito stesso che assumerà importanza soprattutto nel momento in cui verranno presentate (nei 60 giorni a partire dallo stesso) osservazioni supportate da argomentazione valide sul progetto.

Nell’incontro, infatti, sono stare resi noti anche il sito web dedicato alle Dighe e un’email appositamente creata per la procedura sul dibattito, oltre quindi agli incontri online e in presenza che si terranno tra marzo e giugno (www.dp-dighealtotanagro.it e info@dp-dighealtotanagro.it)

I prossimi incontri infatti saranno il 22 marzo (presentazione online del progetto, il 4 aprile (alle ore 18:00 a Casalbuono per l’incontro “Il progetto sul territorio), il 5 aprile (alle ore 18:00 a Montesano sulla Marcellana), il 17 aprile a Padula per l’incontro con le istituzioni ed enti interessati “Il progetto: impatti, prospettive, opportunità”, il 6 maggio si terrà online l’incontro per la discussione delle osservazioni presentate durante il dibattito pubblico, l’ultimo incontro si terrà il 18 giugno per la presentazione del dossier con le risposte tecniche alle osservazioni.