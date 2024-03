Anziano investito in via Mazzini a Potenza, paura e caos all’ora di punta

Traffico bloccato, caos e lamentele, ieri, all’ora di punta, in via Mazzini a Potenza, qualora un anziano è stato vittima di un investimento dai tratti rocamboleschi, senza, a quanto pare, conseguenze gravi. Era circa l’ora di pranzo quando un auto proveniente dalla cosiddetta “ex salita della Fiat”, congiungendosi alla trafficata arteria cittadina, avrebbe cercato di evitare due automobili ferme, investendo, però, il conducente di una di queste. Lo sfortunato automobilista, infatti, era sceso per verificare gli esiti di un tamponamento avvenuto solo qualche istante prima, quando all’improvviso è stato colpito, al braccio e alla gamba. Le dinamiche del sinistro sono comunque in corso d’accertamento, ma sul posto si sono registrati attimi di vero spavento, poiché l’incidentato riversava in terra in preda a un tangibile shock.

I numerosi astanti rimbrottavano lungaggini in merito alla tempestività dell’arrivo dei soccorsi –stante comunque, come si diceva, il traffico imbottigliato- e soprattutto la pericolosità insita in quel tratto in cui, dalla salita del sottopassaggio in via Roma, si “taglia” poi in via Mazzini. Da segnalare che, solo poche ore prima, il Prefetto di Potenza aveva diramato gli ultimi dati sui sinistri stradali in provincia, secondo i quali si registra una flessione degli incidenti che a gennaio e febbraio 2024 sono 120, rispetto ai 154 dello stesso periodo del 2023.

Redazione Basilicata