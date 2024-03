Processo “Shamar”. Uno degli imputati: “Così ho fatto scoprire ai carabinieri gli sversamenti”

Si è tenuta questa mattina l’ottava udienza del processo Shamar sullo sversamento illecito di rifiuti tossici, nel tribunale di Lagonegro, dopo il rinvio dello scorso 8 febbraio.

Le indagini scaturite grazie a intercettazioni e sequestri dei rifiuti avvenute nell’ottobre del 2019 e con la conseguente inchiesta, da parte della direzione distrettuale antimafia di Potenza, del 2021, ha portato ben 8 imputati a processo implicati nel processo di stoccaggio e sversamento di 32 cisterne di liquidi tossici.

L’oggetto dell’udienza odierna, presieduta dal giudice Piccinno, sono state le testimonianze rese dagli imputati Pasquale Quagliano, Giovanni Cardiello. E’ stato sentito anche il proprietario di una cava di Brienza dove altri sversamenti sarebbero dovuti avvenire.

Dalle dichiarazioni di Quagliano, imprenditore valdianese nel settore dell’edilizia/calcestruzzo, è emerso il coinvolgimento nello stoccaggio di 10 cisterne. L’imprenditore, secondo quanto da lui riportato, aveva preso accordi con Luigi Cardiello (il “re Mida”) per depositare per alcuni giorni, delle cisterne provenienti dall’azienda di Atena Lucana, Pra.Cal in un deposito della sua ditta. Cisterne che poi sarebbero dovute andare in consegna a Vincenzo Langone (altro imputato) per lo sversamento.

Secondo la sua testimonianza di questa mattina, Quagliano non era a conoscenza del contenuto delle cisterne, avrebbe agito fidandosi di Luigi Cardiello e del fatto che le cisterne provenissero da un’azienda rispettabile. Ha aggiunto però che sua moglie lo avrebbe pressato per rimuoverle dalla loro proprietà a Sant’Arsenio. Inoltre ha affermato di non aver ricevuto alcun compenso da Cardiello per lo stoccaggio, si sarebbe trattato di un favore.

Incalzato dalle domande dell’avvocato Cuozzo (difensore di Langone) e dal pubblico ministero, sono emerse alcune discrepanze fra le dichiarazioni rese in aula e quelle ottenute dalle intercettazioni del 2019, in cui Quagliano avrebbe minacciato Vincenzo Langone, dopo essersi tirato indietro dagli accordi presi (Langone aveva sversato solo le prime 6 cisterne per poi rendersi conto della pericolosità dei liquidi buttati nei suoi terreni tirandosi indietro dagli accordi presi). In particolare Quagliano ha sostenuto di non aver minacciato Langone e di non aver accesso all’ingresso del centro sportivo di San Rufo, dove, si sarebbero dovute sversare le altre cisterne delle 32 totali. Ha poi negato di aver proposto lui per primo, a Francesco Pinto (altro indagato), di prendere accordi per sversare rifiuti tossici, nonostante le dichiarazioni spontanee di Pinto, rese nelle prime fasi della vicenda, dicano il contrario. Toccherà in sede processuale capire chi abbia detto la verità.

Altre dichiarazioni di fondamentale importanza sono state rese dell’imputato Giovanni Cardiello. Nella sua testimonianza ha affermato di essere stato l’ “agente provocatore”, colui che avrebbe permesso alle forze dell’ordine di mettere – i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, ndr – sotto sequestro le cisterne rimanenti (quelle che Quagliano aveva posto nel suo deposito in accordo con Luigi Cardiello) bluffando contro Luigi Cardiello. Dopo essere stato chiamato da Cardiello per stoccare e sversare le cisterne, avrebbe – così ha detto questa mattina in Tribunale – informato un suo conoscente (che non risulta essere indagato) per informare le forze dell’ordine. Avrebbe poi telefonato Luigi Cardiello per fingere di aver trovato il luogo adatto per lo sversamento, permettendo così la sera stessa (19 ottobre 2019) alle forze dell’ordine di procedere al sequestro del camion contenente i serbatoi rimanenti da sversare stoccati in un camion presso la ditta di Quagliano. Anche in questo caso occorrerà comprendere in corso di processo quale sarà la verità giudiziaria.

Carmen de Fina