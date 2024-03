Fiori sulle panchine, la banda musicale, gli striscioni degli alunni: così Polla ha salutato Gerardo

Un paese intero, Polla, si è fermato per salutare Gerardo Botta, morto in seguito a una breve malattia all’età di 74 anni. Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, ha salutato Gerardo nella chiesa di Cristo Re ringraziandolo per aver dato l’esempio a una comunità intera, per averla unita nella gioia, quando era in vita, nel dolore ora che se ne è andato. Il parroco, Don Antonio Calandriello, ha voluto ricordare Gerardo “per aver reso una famiglia una intera comunità. Per aver fatto piangere tutti per la sua dipartita, per essere un’anima di un comune intero”. E tanti pollesi hanno partecipato alle esequie. Non solo. I cittadini hanno voluto ricordarlo attraverso un manifesto “Piangiamo per la morte del nostro caro fratello Gerardo. Anima semplice, amico di tutti, presenza costante dei nostri giorni Senza di te il nostro paese sarà più vuoto” e con una colletta è stato anche esaudito un suo desidio: una banda musicale per accompagnare il suo ultimo viaggio. E ancora: i bambini dell’istituto omnicomprensivo di Polla hanno dedicato diversi cartelloni, appesi anche all’ingresso della chiesa, per salutare il loro “Gerardo” che li attendeva all’uscita e all’ingresso e sulle panchine che lui usava per vivere Polla sono stati posizionati dei mazzi di fiori. Ma cosa aveva di così speciale Gerardo? Era un’anima semplice. Aveva diverse problematiche ma era amato e salutato da tutti E lui ricambiava. Sempre. “In una grande città – ha detto ancora don Antonio – sarebbe stato considerato un ultimo, magari un fantasma, e invece in una comunità come Polla era il fratello di tutti. E per questo tutti lo pangiamo”. E da tutti riceveva regali di ogni tipo: amati accendini, o sospirate penne e ancora calendari, orologi, cellulari rotti. E da tutti, oggi, ha ricevuto almeno una lacrima.