Frequency, il metodo innovativo del dottore Peduto che riduce il dolore con le frequenze sonore

Il dottor Giovanni Peduto, chinesiologo originario di Roccadaspide, ha inventato un metodo innovativo, Metodo Frequency, che utilizza le frequenze sonore come vibrazioni tattili, progettato per riequilibrare le disfunzioni organiche e tessutali, dimostrando efficacia nel trattamento di una serie di disturbi, dall’ovulazione dolorosa alle contratture muscolari. Il metodo permette l’applicazione delle frequenze sonore, con effetto sia antinfiammatorio che riequilibrante della funzione organica, direttamente sulla superficie del corpo umano, mediante dei dispositivi nati per l’aumento della percezione sonora sul corpo durante film, musica e game.

I dispositivi utilizzati sono rispettivamente una cintura e un gilet contenenti uno o più attuatori aptici, una combinazione tra la percezione tattile data dagli oggetti sulla superficie della pelle e la propriocezione. Vengono attivati tramite bluetooth o tramite connessione diretta a tablet e/o pc e fatte indossare al soggetto da trattare.

Questo Metodo Frequency è attualmente utilizzato per alcuni specifici disturbi, ovvero:

ovulazione dolorosa, dismenorrea, ovaio policistico;

colon spastico e colon irritabile;

fascite plantare, contratture muscolari, infiammazioni tendinee superficiali;

reflusso gastroesofageo e gastriti;

linfoadenopatia;

Uno dei primi benefici, soprattutto per le patologie infiammatorie e degenerative, come nell’artrosi, è la riduzione del dolore e in particolar modo anche nei casi di dolori da ciclo si riduce il gonfiore addominale.

“Da musicista appassionato del suono e delle frequenze – ha dichiarato Peduto – volevo sperimentare il potere delle frequenze sonore direttamente sul corpo umano. Così ho integrato una cassa acustica di un vecchio amplificatore per chitarra a un lettino per massaggi. Lì ho iniziato a pensare a come poter costruire un dispositivo che trasformasse le frequenze sonore, che stavo studiando, in vibrazioni meccaniche da applicare direttamente sul corpo umano e sulle regioni da trattare. Poi un giorno mi sono imbattuto in una inserzione pubblicitaria che mostrava un dispositivo per videogiochi in grado di trasformare il suono dell’ambientazione del videogioco stesso in vibrazione sul corpo. Lì ho avuto l’intuizione di utilizzare questi dispositivi, inviando anziché la musica, frequenze sonore specifiche”.