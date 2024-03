Da Polla a Quinsac per uno scambio culturale. Il viaggio di 27 alunni dell’Istituto Comprensivo

Un gruppo di 27 alunni dell’Istituto Comprensivo di Polla si trova attualmente in Francia per uno scambio culturale. Il progetto è stato reso possibile grazie all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, e soprattutto grazie agli assessori Rossella Isoldi e Giuseppe Curcio.

“Personalmente – sottolinea Curcio– ritengo che queste siano esperienze indispensabili per i nostri giovani. Si tratta di opportunità che permettono di conoscere, seppur per un periodo breve, nuovi contesti linguistici, scolastici, educativi e culturali. Inoltre, perché no, permettono loro anche di apprezzare ciò che questi ragazzi hanno nel proprio territorio e magari non conoscono. È una attività che vogliamo rendere strutturale per ogni anno scolastico e, magari, replicarla anche con gli altri paesi Europei con i quali siamo già gemellati”. Il comune di Polla, infatti, è gemellato anche con le città di Stainenbron e Bersdorf in Germania e Le Roeulx in Belgio.

“Questo progetto – evidenzia Isoldi– costituisce una concreta e significativa attività di collaborazione e cooperazione. È un valido strumento per creare legami sociali e culturali, e per acquisire le conoscenze necessarie affinché i nostri ragazzi possano sentirsi cittadini del mondo”.

I ragazzi, tutti frequentanti la terza media, sono partiti giovedì scorso alla volta di Quinsac insieme alle docenti Saporito, Gavioli e Del Gaudio e al docente Cuozzo. Gli studenti, che sono impegnati in attività scolastiche, sportive e culturali, resteranno in Francia ancora per pochi giorni, fino al 21 marzo, ospitati all’interno delle famiglie dei loro compagni francesi. A partire dal 4 aprile, poi, toccherà agli studenti pollesi ricambiare l’ospitalità nei confronti dei francesi in visita in Italia.

Danila Pia Casella