Potenza calcio, mister Marchionni punta sulla compattezza

A dimostrazione che il calcio non è una scienza esatta e a dispetto di quella che è la situazione in classifica, la gara tutta lucana giocata al Viviani tra Potenza e Picerno lo scorso lunedì, se la sono aggiudicata i padroni di casa.

È bastata un’incornata di Armini al 16’ del primo tempo, per mettere le mani sui tre punti, e quasi la parola fine al discorso salvezza. Quasi, appunto, perché mancano ancora 2 punti agli uomini di Marchionni per archiviare la pratica, e provare a spostare lo sguardo verso l’alto. Del resto, l’ultimo slot a disposizione, oggi occupato dal Foggia dista solamente 2 punti, e al traguardo mancano ancora 6 gare, con altri 18 punti in palio. I play off, al momento, non rientrano certamente negli obiettivi dei rosso blu che proveranno già domenica a strappare qualche altro punto ad un avversario ostico, come il Cerignola, oggi guidato da uno che Potenza e il Potenza li conosce molto bene e proprio con la squadra del capoluogo ha cominciato la sua carriera tra i professionisti e raggiunto traguardi insperati. Mister Giuseppe Raffaele dalla scorsa settimana siede sulla panchina gialloblù, anche se il suo esordio con gli ofantini a Catania non è stato proprio esaltante (2-1 in favore dei siciliani). Il Cerignola è alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal 9 giornate, e che è costata proprio la panchina a Tisci.

Potenza e Cerignola, partite certamente con altre ambizioni, oggi sono entrambe a 40 punti, rincorrono la permanenza diretta tra i professionisti per poter azzerare e riprogrammare. Il Potenza si presenterà al Monterisi con 3 defezioni, Armini, Candellori e Hadziosmanovic squalificati per somma di ammonizioni, ma con la possibilità di contare su Di Grazia, Hristov e Asencio, recuperati, mentre bisognerà aspettare ancora per il rientro di Schiattarella, che al massimo potrebbe sedere in panchina per supportare i compagni.

Settore ospiti vuoto, poiché la trasferta a Cerignola è stata vietata ai tifosi potentini, pertanto mister Marchionni dovrà contare solo sulla compattezza e la voglia di fare dei suoi uomini, che dovranno fare un grande lavoro di squadra, replicando la buona e convincente prestazione contro il Picerno.

Antonella Sabia