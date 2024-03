Anche nel Punto di Lettura del Centro Dianum di Teggiano la votazione per il premio “Nati per leggere”

Sabato scorso, presso il Punto di Lettura del Centro Dianum a San Marco di Teggiano, i piccoli lettori e le loro famiglie si sono riuniti per votare il loro libro preferito tra quelli in lizza per il “Premio Nazionale Nati per Leggere 2024”. Da 25 anni il programma nazionale Nati per leggere, che è sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro Per la Salute del Bambino Onlus,

ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Il premio è stato istituito con l’intento di segnalare la migliore produzione editoriale per bambini nelle diverse fasce di età e il tema di quest’anno è “Tra immaginazione e realtà: magia e fantasia nelle storie per bambini”.

Durante gli incontri delle settimane precedenti i bambini, col supporto delle volontarie di Nati per Leggere e grazie alla donazione dei libri da parte del pediatra Luigi D’Alvano, hanno analizzato i 10 albi illustrati candidati nella sezione “Crescere con i libri”. Per i giovani lettori quello di sabato è stato un momento di crescita importante, una prima esperienza di cittadinanza attiva che ha sottolineato il valore della libertà di pensiero e del diritto a manifestare la propria opinione. Per l’occasione, infatti, si sono trasformati in veri e propri giurati e, armati di badge e scheda elettorale, hanno potuto esprimere la propria preferenza in cabina elettorale.

Le valutazioni del punto di lettura del Centro Dianum convergeranno, poi, con quelle di tutti i gruppi regionali NPL per decretare il vincitore che sarà annunciato al Salone del Libro di Torino.

Danila Pia Casella