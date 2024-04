La Città di Potenza ricorda il suo poeta Vito Riviello

In Vico Pontolillo a Potenza, presso il civico 24, è stata apposta una targa in ricordo di Vito Riviello, poeta e personaggio illustre potentino, nato in quella zona della parte vecchia della città. Un riconoscimento, afferma il Comune, dovuto a un rappresentante della letteratura italiana, un uomo eclettico e di grande cultura. La sua libreria in via Pretoria divenne luogo d’incontro tra artisti italiani e internazionali, e centro di diffusione della cultura nella regione. Riviello, poeta “antielegiaco” ma capace di dolcezza, appartato ma non solitario, letterariamente indipendente dalle scuole, conobbe e frequentò il surrealismo, l’ermetismo e il realismo mescolando stili diversi in una miscellanea in cui emerge un giudizio amaro e ironico sulla società e la tendenza a smitizzare, con intenti comici e satirici, i miti contemporanei ed i falsi “monumenti”. Nel 2009 fu nominato lucano insigne. All’iniziativa erano presenti la famiglia Riviello, il Sindaco Mario Guarente e le altre autorità.<<Il successo -ricorda lo scrittore e amico Lucio Tufano, in un articolo di prossima pubblicazione su Controsenso-, quello che arride solo al centro, ci veniva negato, come successo determinante, concreto, permanente, definitivo, non ci si lesinò invece l’attenzione e la stima degli amici, l’applauso intermittente e persino fragoroso per quella nostra aria sfottitoria, ironica contro i sicuri, i certi, i poteri assorbenti e assorbiti della politica e della quotidianità>>. <<Tuccino perciò va immortalato -conclude Tufano- non per la sua tragica maturità, grave e pen­sosa, bensì per quella giocosa giovinezza, in cui ci piaceva ridere e far ridere>>.

.Redazione Basilicata