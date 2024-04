L’apoteosi sicula del Fiscianocalcio: gli under 16 trionfano alla Sicily Football Cup

Si è conclusa domenica la sesta edizione della Sicily Football Cup, il torneo di calcio giovanile più internazionale del sud Italia che ha ospitato, nei diversi impianti sportivi in provincia di Messina, ben 160 squadre per un totale di 2500 atleti.

Nel corso degli anni l’evento è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e soprattutto per gli osservatori di club italiani e internazionali, dato il gran numero di atleti in erba che giungono nel capoluogo trinacrio per aggiudicarsi il titolo.

E quest’anno a salire sul gradino più alto della blasonata competizione sono stati i ragazzi under 16 dell’Asd Fisciano Calcio dei Mister Antonio Cioffi e Gianluca Bortone, confermando le portentose prestazioni registrate durante il campionato. Una vera e propria apoteosi lo spettacolo offerto dagli 11 ragazzi salernitani sul rettangolo verde dell’E. Vasi: di partita in partita hanno consacrato un primo posto che sa di tenacia e compattezza.

Si è dato avvio al torneo venerdì con una decisa vittoria per 3-0 inferta dai giovani campani agli albanesi del K.F.F. Vllaznia. A cadere sotto i colpi dei 2008 del Fisciano Calcio sono stati, sempre nella giornata di venerdì, i ragazzi dell’Academy Barcellona. Il girone A si è così concluso con Città di Fisciano al primo posto, dopo un’ennesima vittoria (2-0) contro il CUS Palermo e un pareggio (0-0) con la squadra Campobello 1970.

Epilogo atteso, dunque, ma tanto desiderato e soprattutto meritato: l’Asd Fisciano Calcio esce imbattuta dalla competizione e ad inchinarsi sono state l’Accademia Bagheria in semifinale (2-0) e il Catania F.C. nella finalissima (1-0) di domenica 31 marzo. I ragazzi di Mister Cioffi non hanno fallito un colpo e lo hanno dimostrato mostrandosi pressoché perfetti in un torneo impegnativo e di enorme sacrificio.

Hanno alzato il trofeo: Antonio Figliamondi, Matteo Avallone, Manuel Sabatino, Simone Bortone, Daniele De Simone, Mattia Sirica, Christian De Concilio, Carmine Palumbo, Massimo Chiancone, Marco Albano, Elio Lanzalotti, Giuseppe Compagnone, Raffaele Citro, Raffaele Scorzelli, Vittorio Salemme, Christian Cerrato, Andrea Vitale, Francesco Manzo, Francesco Saverio Manzo.

Chissà che non sia stata l’occasione perché qualche esperto osservatore abbia notato gli astri dell’Asd Fisciano Calcio dei Mister Cioffi e Bortone e finalmente consacrarli al loro destino.

Francesca Romanelli