Basilicata Bike Trail Spring Edition 2024, tutto pronto per l’evento più innovativo di primavera

Un’avventura per scoprire il territorio in bicicletta, in una modalità tutta nuova, in assetto bikepacking. È il Basilicata Bike Trail, l’evento organizzato dall’Associazione ciclOstile FIAB Potenza, che da anni si occupa di promozione territoriale attraverso l’uso della bicicletta.

Saranno circa 140 gli avventurieri provenienti da tutta Italia, che venerdì 26 aprile alle 08:00 partiranno da Senise per esplorare a fondo tutta l’area dei calanchi lucani. Avranno 3 giorni per farlo e spetterà loro, in totale autonomia, scegliere la traccia (corta 150km o lunga 250km), le distanze giornaliere da percorrere e la modalità di alloggio (bivacco in tenda o strutture ricettive).

La bicicletta favorisce una fruizione a impatto zero e allo stesso tempo permette di incedere alla giusta velocità, rivelandosi mezzo ideale per una immersione totale nei paesaggi lunari dei calanchi: un ecosistema delicato, dalla bellezza straordinaria, che va attraverso con attenzione.

Il village di accoglienza, completamente plastic-free, sarà aperto dalle 16:00 di giovedì 25 aprile, nella spettacolare location della Masseria Casata del Lago, sulle sponde della diga di Montecotugno a Senise. Ciclofficina, musica, stand, lotteria, birre artigianali e tante attività, pensate non solo per i partecipanti, provenienti da tutta Italia, ma anche per chiunque voglia vivere un pomeriggio diverso e respirare un’aria di novità.

Spiega Manuela Lapenta, presidente dell’associazione FIAB Potenza ciclOstile “Abbiamo immaginato un pomeriggio aperto a tutti: la bicicletta è uno strumento straordinario di promozione dei territori, perché li fa crescere, creando microeconomia diffusa, generando turismo di qualità e rispettoso dell’ambiente. Infatti, per le nostre iniziative, adottiamo la filosofia “leave no trace”, che invita a non alcuna traccia del proprio passaggio”.

Il programma prevede una presentazione dell’evento e un momento di briefing, che si concluderà alle 31:30 con il live dei bernaldesi Kosmosa Club, e con l’estrazione dei premi della lotteria del Basilicata Bike Trail. La mattina successiva, di buon’ora, si parte per questa vera e propria avventura.

I percorsi sono un perfetto mix tra natura selvaggia e attraversamento di centri abitati, in modo da permettere ai partecipanti di scoprire anche quei borghi al di fuori delle solite rotte turistiche. Partenza da Senise, nella splendida cornice della Masseria Lolivia-Casata del Lago, verso Sant’Arcangelo, Aliano, Craco, Salandra, Ferrandina, Montalbano Jonico, Tursi, per poi rientrare a Senise entro la sera di domenica 28 aprile.

“Con questo evento abbiamo messo a dura prova un intero sistema di ospitalità e ricettività, portando i partecipanti nelle aree più interne e remote della regione, che si trovano anche al di fuori dalle principali rotte turistiche; sono infatti sold out le strutture ricettive dei paesi attraversati dal trail” continua Lapenta “Ci auguriamo che questo possa innescare una riflessione costruttiva e seria sulle reali necessità di questa regione in termini di professionalità e servizi dedicati al cicloturismo, perché può costituire davvero un elemento prioritario per l’offerta turistica regionale”.

Emanuela Collazzo