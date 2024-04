Sala Consilina: Bellomo di Fratelli d’Italia preoccupato per l’installazione di una nuova antenna 5G

A Sala Consilina, sta per essere installata una nuova antenna 5G, anche in questo caso, come nel caso di Fonti, l’antenna sorgerà vicino ad abitazioni. La denuncia scatta da parte dell’esponente di Fratelli d’Italia, Francesco Bellomo. “La gente è all’oscuro – scrive Bellomo- l’antenna viene messa con una conferenza di servizio e non con una concessione diretta dal comune pertanto ci sembra strano che tra le altre cose non sia stato chiesto il parere anche alla soprintendenza visto che alcuni anni fa in zona sono stati trovati dei reperti archeologici di notevole importanza.”

“Esprimiamo quindi grande apprensione – continua Bellomo- e chiederemo gli accessi agli atti per verificare il da farsi e inviteremo gli organi competenti ad avere un’attenzione particolare per questa situazione in quanto l’antenna si ritroverà appunto vicinissima alle abitazioni e per di più a poche decine di metri si trova anche un’affiorante falda acquifera con una piccola sorgente. Confidiamo che prevalga il buonsenso e che prima del profitto venga salvaguardato il diritto alla salute dei cittadini.” Conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.

Marianna Feliciello