Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima annunciano il calendario croceristico 2024

È stato annunciato da Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima il calendario crocieristico del 2024

Salerno, accoglierà sabato la “Mein Schiff 6” della Tui Cruises, terza nave della nuova stagione crocieristica che attracca al Molo Manfredi.

Salerno si conferma ancora una volta come scalo prediletto della prestigiosa compagnia tedesca e pilastro del panorama crocieristico internazionale.

Nel 2023 sono stati oltre 95.000 i passeggeri transitati e, il calendario 2024 prevede un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. È un chiaro segnale del consolidamento della posizione di Salerno come scalo regolare per numerose compagnie di crociera nazionali e internazionali le quali hanno al contempo dimostrato fiducia e interesse crescenti nei confronti della realtà salernitana.

Le bellezze della Costiera Amalfitana e l’accoglienza salernitana, sono le mete particolarmente preferite dal pubblico americano. Nel fitto calendario sono previste anche dieci “overnight”, ovvero, le navi da crociera sosteranno più di 24 ore al Molo Manfredi.

In occasione del recente “Seatrade Global” a Miami, dove annualmente si svolge il summit mondiale della cruise industry, “Salerno Cruises” ha rafforzato la posizione di Salerno come meta crocieristica internazionale grazie a fruttuosi incontri avuti con tutti gli armatori del settore.

Giuseppe Amoruso, presidente di “Salerno Cruises”, sottolinea: «Arricchire l’offerta territoriale e migliorare i servizi di assistenza turistica: il nostro incessante lavoro ha reso Salerno come punto d’accesso di eccellenza alla Costiera Amalfitana e anche come avamposto per la scoperta della Costiera Cilentana. Il Seatrade di quest’anno ha confermato come Salerno stia diventando una meta sempre più ambita: questo interesse è confermato da una crescita costante prevista nei prossimi anni, tanto che stiamo già ragionando in ottica 2026. Siamo orgogliosi che il nostro impegno abbia trasformato Salerno in una destinazione di primo piano nello specchio del Mediterraneo. E ci onora essere considerati un crocevia per gli appassionati di cultura, storia e tradizioni locali».

Giuseppe Gallozzi, presidente della “Salerno Stazione Marittima”, annuncia inoltre importanti novità per il 2024. Una nuova rotta giornaliera di cabotaggio di corto raggio verso Capri che così arricchisce l’offerta turistica del porto e che ora prevede tre partenze giornaliere, e un rinnovato layout interno della Stazione Marittima che ottimizzerà così la gestione dei flussi passeggeri. E non finisce qui. «Stiamo aspettando l’esito dei nuovi collegamenti verso il Cilento per poter regalare ai turisti un’esperienza ancora più ricca e completa. Il nuovo layout della Stazione Marittima consentirà un più efficiente e sicuro utilizzo degli spazi, rendendo questa struttura sempre più un’ideale cerniera di collegamento tra città e turismo internazionale. La Stazione Marittima, progettata da Zaha Hadid, oltre a essere punto di accoglienza, è la prima opera d’arte della nostra città che il turista visita. E come la Stazione Marittima, anche la città deve mostrarsi pronta per un turismo internazionale di qualità»: così commenta Giuseppe Gallozzi.

L’obiettivo è posizionare Salerno come destinazione a tutto tondo, un luogo dove poter offrire e far vivere esperienze uniche e straordinarie a visitatori e turisti grazie alle innumerevoli ricchezze culturali, enogastronomiche e naturalistiche della nostra area.