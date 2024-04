La Feldi Eboli supera l’Active e si regala il derby con il Napoli ai play off

Si chiude con poker dinanzi al proprio pubblico la regular season 2023/2024 della Feldi Eboli. Le volpi ebolitane superano per 4-3 l’Acitve Network in una gara dalle mille emozioni e chiudono il campionato al sesto posto in classifica scavalcando l’Italservice Pesaro sconfitto dal Napoli Futsal. Saranno proprio i partenopei gli avversari di Samperi e i suoi nei quarti di finale dei Playoff Scudetto, in un revival della semifinale scudetto dello scorso anno. La Feldi parte subito forte creando diverse occasioni pericolose prima con Patias che sfiora il palo e poi con Marinovic, sul tiro di quest’ultimo Thiago Perez compie un vero miracolo. Nonostante il buon lavoro dei ragazzi di Samperi è l’Active Network a trovare il vantaggio, i laziali si portano avanti con Curri che finalizza un perfetto contropiede della squadra di Monsignori. Le volpi non si disuniscono e nel giro di pochi minuti ribaltano subito la gara. Prima è Vincenzo Caponigro a siglare il pareggio dopo un preciso uno-due con Calderolli, poi Patias smarca Selucio con un colpo di tacco e il numero 77 porta avanti i rossoblù con un diagonale preciso. Rimonta completata e si va al riposo sul 2-1 per i padroni di casa.

In apertura di ripresa però, è Oitomeia a trovare l’immediato pareggio dell’Active Network. Anche in questo caso le volpi non si scompongono e continuano a fare il loro gioco trovando il nuovo vantaggio con Patias servito da un gran giocata di Caponigro. Gli ospiti però non vogliono mollare e trovano ancora il pareggio con un gran gol di Davì, per poi essere ancora superati dal nuovo vantaggio della Feldi con Calderolli che intercetta un passaggio errato della difesa avversaria e non perdona. Caponigro va vicino al 5-3 e l’Active decide di schierare il portiere di movimento, ma il risultato non cambierà. Ora un po’ di riposo per le volpi, per preparare al meglio la supersfida in un derby con il Napoli vale il posto in semifinale Scudetto.