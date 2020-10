Aggredisce un ragazzino per starnuto. La sindaca di Morigerati: “Il Covid c’entra ben poco. L’uomo ha gravi problemi”

“La paura per il Covid in questa vicenda è molto marginale in quanto il soggetto in questione è un uomo francese senza fissa dimora e senza alcun documento presente sul nostro territorio da tempo”. E’ quanto chiarisce la sindaca di Morigerati, Vincenzina Prota, a SapriLive.com, intervenendo sull’aggressione consumatasi ieri a Vibonati ai danni di un minorenne che a bordo di un pullman, dopo aver starnutito è stato aggredito da un uomo. Quest’ultimo si è scagliato, infatti, contro il ragazzino che indossava la mascherina, tirandogli un ceffone e facendogli sbattere la testa sul vetro del pullman. Si pensava ad una reazione dettata da una sorta di psicosi da Covid. In realtà la chiarisce la situazione: “L’uomo è stato denunciato già qualche tempo fa, si è scagliato contro un cane!.Siamo con le mani legate, aggiunge la Prota, non sappiamo come fare per risolvere questo grave problema. Anche le Forze dell’Ordine, che ringrazio per il loro encomiabile lavoro, sono a conoscenza di questa problematica molto seria per il nostro piccolo comune, il cui nome suo malgrado viene associato ad episodi vergognosi come quello accaduto oggi a causa di questo signore”. L’episodio è accaduto su un pullman di linea lungo la sp 54 all’altezza di Vibonati. Dopo l’aggressione l’autista del pullman ha immediatamente fermato la corsa, fatto scendere l’uomo e chiamato il 112. La pattuglia della Radiomobile intervenuta, ha subito raggiunto l’uomo che si stava allontanando a piedi ma, alla richiesta di esibire i documenti,il 58enne domiciliato a Morigerati, ha aggredito e spintonato i militari con calci e pugni per poi essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ristretto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Sapri in attesa di giudizio. Il ragazzo aggredito è stato portato all’ospedale di Sapri e se la caverà con 7 giorni di prognosi