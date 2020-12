Nuove norme europee ed il rischio default delle imprese. L’intervista al Direttore Albanese: “Troppo restrittive”

Le ripercussioni della pandemia da Coronavirus sulla situazione sanitaria sono davvero importanti ma a sua volta l’emergenza ha avuto effetti preoccupanti, adesso ancor di più, sull’economia, in particolar modo quella locale, con famiglie, imprese, attività commerciali alle strenuo delle forze. A questo si aggiunge una burocrazia e delle istituzioni che sembra vivano completamente scollegate con la realtà, con la quotidianità, le quali adottano, in alcuni casi, delle misure che aumentano le difficoltà ed i problemi delle piccole e medie imprese e delle famiglie stesse. A rendere note le nuove regole europee in arrivo in materia di default che stanno mettendo in allarme l’intero sistema economico è il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, il quale con la consueta attenzione verso il territorio di competenza dell’istituto di credito che dirige e verso la clientela, confermando la conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse, ha avviato già da diversi mesi, l’iniziativa di inviare delle note informative ai clienti, al fine di trasmettere loro tutte le novità in materia economica-bancaria ed in particolare relative alle misure adottate anche in relazione alla pandemia nonché alcuni consigli utili per non avere brutte sorprese. L’ultima nota informativa del direttore Albanese riguarda le nuove regole europee in arrivo in materia di default che le banche applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021. “Questa pandemia, ci ha detto il direttore Albanese, ha determinato un ulteriore aggravio per la ripresa economica. Per questo i nuovi criteri europei ci sono da subito apparsi troppo restrittivi. Non tengono conto di elementi come la difficoltà temporanea, delle difficoltà legate a diversi aspetti che le famiglie ed imprese si trovano ad affrontare”.

Con il Direttore Albanese abbiamo fatto una bella ed approfondita chiacchierata sulle novità connesse alle nuove norme europee e al rischio default per le imprese, su come la pandemia e le nuove normative in ambito economico abbiano cambiato, non sempre in meglio, la vita di cittadini ed attività. Il Direttore ha lanciato anche un messaggio di speranza attraverso la nostra emittente per il 2021. L’intervista integrale a Michele Abanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno andrà in onda in uno speciale di Italia2 Tv in onda questa sera dopo il tg.