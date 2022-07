Quattro incidenti in provincia di Salerno: 8 feriti, cinque sono gravi

Quanto accaduto in tangenziale ha scosso di più gli animi in quanto un’auto, per poco, non ha travolto anche i soccorritori ed un automobilista che si era fermato per prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Tutto è successo intorno all’una del mattino sulla corsia sud, all’altezza dello svincolo di San Leonardo.

Per quanto riguarda l’incidente: per cause ancora in corso di accertamento un auto è finita fuori strada schiantandosi contro il guardrail. A bordo vi erano quattro ragazzi. Mentre i soccorritori della Croce Bianca stanno intervenendo per prestare aiuto ai giovani rimasti gravemente feriti, un’altra vettura è arrivata a forte velocità, tamponando un’auto ferma a causa dell’incidente e rischiando di travolgere tutti. Il conducente, dopo essersi fermato per pochi secondi, si è poi dato alla fuga in direzione Pontecagnano. I quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Meno grave, invece, il bilancio del secondo incidente – avvenuto poco dopo – in pieno centro a Salerno: due i feriti, entrambi lievi. Ma ciò che preoccupa è che ancora una volta è accaduto tutto nell’incrocio tra via dei Principati e corso Garibaldi, all’altezza delle Poste. Un incrocio che è pericoloso di giorno, perché non sempre viene rispettato il semaforo, ma soprattutto di notte quando l’incrocio resta sguarnito di protezione.

Ieri pomeriggio incidente stradale anche a Ravello. Sulla provinciale, nei pressi del cimitero comunale, scontro frontale tra un’auto e un bus turistico che viaggiavano in direzioni opposte. L’impatto ha distrutto il parabrezza dell’auto e la parte anteriore procurando una ferita alla mano della conducente.

Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì all’altezza del campo sportivo di Policastro Bussentino: scontro tra un’auto e uno scooter Yamaha 125. Alla guida della Ford Focus c’era un uomo di 50 anni mentre il due ruote era guidato da un 20enne di Ispani. Ad avere la peggio il ragazzo che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale dell’Immacolata di Sapri. E’ ricoverato in prognosi riservata.