La cilentana Alessia Pellegrino nella serie tv “La voce che hai dentro” con Massimo Ranieri. “Che meraviglia recitare con lui”

Questo Venerdì andrà in onda l’ultima puntata de “La Voce che hai dentro” serie TV che vede Massimo Ranieri protagonista accanto al quale recita anche la talentuosa attrice e performer Alessia Pellegrino di Caselle in Pittari. Una serie che ha appassionato numerosi telespettatori, arrivando a guadagnare il 10.9% di share durante la messa in onda della penultima puntata, lo scorso Venerdì. La serie, girata a Napoli, vede come protagonista un noto produttore discografico (interpretato da Massimo Ranieri), che condannato ingiustamente per l’omicidio del padre, torna libero dopo dieci anni di carcere. Le avventure di Michele e della sua famiglia hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, sia per una meravigliosa Napoli da sottofondo, che per un talentuoso cast. Alessia Pellegrino, nella serie interpreta Perla.

Un altro grande traguardo per Alessia, che vanta un vasto bagaglio di esperienze sia in teatro, che sul piccolo e grande schermo. Appassionata di teatro, musica e danza fin da bambina, Alessia lascia Caselle dopo la maturità per iscriversi e, in seguito, diplomarsi alla Roma Film Academy di Cinecittà, pero poi andare ad approfondire a New York con la famosa acting coach americana Susan Batson. Da lì incomincia una fortunata carriera che la vedrà esibirsi nei più famosi teatri di città come Berlino, Budapest.

Vincitrice di numerosi premi come miglior attrice, Alessia è anche regista e acting coach.

E’membro di EuAct, compagnia di ricerca teatrale internazionale, compagnia di ricerca teatrale internazionale, che promuove un sistema di lavoro sviluppato sul solco della tradizione Stanislavskij da Paolo Antonio Simioni (metodo triadico). È un approccio che si focalizza sulla costruzione di un personaggio tridimensionale, collegandolo contemporaneamente all’analisi del testo e poi alla messa in scena. In questo modo l’attore abbatte ogni resistenza o abitudine personale per trasformarsi lasciando spazio al corpo e alla voce specifici del personaggio.Alessia e P.A.Simioni, per EuAct, da anni hanno effettuato (o conducono) centinaia di seminari di alta tecnica per professionisti nelle più grandi città italiane e all’estero. Ma nel periodo estivo, da qualche anno, Alessia ha deciso di ritornare in Cilento, insieme ai suoi compagni di viaggio di EuAct, e a tanti altri attori professionisti provenienti da tutto il mondo, per due settimane di ritiro e studio.

La scorsa estate è stata scelta Roscigno come meta per il ritiro attoriale. Il noto borgo “fantasma” cilentano è diventato scenografia ed ha ritrovato una nuova vita, animandosi di tanti attori alla ricerca dei loro personaggi.

