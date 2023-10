Arriva un sì importante per il progetto di fattibilità dell’Alta Velocità tra Romagnano e Buonabitacolo. Stazione a Buonabitacolo

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 1b Romagnano-Buonabitacolo e Lotto 1c BuonabitacoloPraia della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria ed interconnessione con la linea esistente BattipagliaPotenza, può continuare in base alle considerazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione speciale. Il documento approvato in possesso a Italia2tv aveva lo scopo di illustrare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del completamento del Lotto 1 Battipaglia – Praia della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria e del lotto Lotto 1b Romagnano – Fermata intermedia (Buonabitacolo), comprensivo del ramo pari dell’interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza, e del Lotto 1c Fermata intermedia (Buonabitacolo) – Praia.

In particolare nel documento pubblicato il 27 settembre 2023, il Lotto 1b realizza una seconda tratta nell’ambito del lotto 1 Battipaglia – Praia, da Romagnano prosegue attraversando il Vallo di Diano dove è prevista la realizzazione di una nuova stazione intermedia in località Buonabitacolo. In particolare, a partire dalla zona di interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza in prossimità di Romagnano, dove è prevista la realizzazione del ramo pari, il tracciato del Lotto 1b prosegue sviluppandosi a doppio binario fino alla fermata intermedia di Buonabitacolo, attraversando i territori di Buccino, Auletta, Caggiano, Polla, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula e Montesano sulla Marcellana.

Il Comitato speciale con l’ausilio della Commisione relatrice dopo un primo esame della documentazione progettuale ha evidenziato il 4 agosto 2023 la necessità di ottenere chiarimenti e integrazioni. Successivamente, in data 10/8/2023 la Stazione Appaltante ha comunicato che “per riscontrare adeguatamente le richieste di codesto Comitato, occorre effettuare alcuni approfondimenti di carattere tecnico che, tuttavia, non potranno essere utilmente perfezionati entro il termine previsto dalla normativa vigente per la produzione della documentazione integrativa. Pertanto, in considerazione della tipologia e dell’entità delle richieste pervenute nonché delle oggettive difficoltà ad operare in questo periodo nella esecuzione delle attività e nella predisposizione dei documenti, le integrazioni e i chiarimenti verranno trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.”.

Il Comitato Speciale pur rammentando le “preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione” ha preso atto della necessità segnalata dalla Stazione Appaltante. RFI ha infine dato riscontro alle richieste del Comitato Speciale fornendo chiarimenti e documentazione integrativa con nota acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 7 settembre.

Alcuni passaggi della risposta ai dubbi. “Sono state tracciate le opportunità di sviluppo locale e di rigenerazione urbana e territoriale per le aree interne, in virtù della realizzazione della Stazione Vallo di Diano, per cui saranno effettuate attività di confronto con gli stakeholders di riferimento, per creare le più opportune sinergie operative con gli stessi. È in corso la predisposizione di uno specifico Piano di Stakeholder Engagement volto a definire le più opportune iniziative di confronto e coinvolgimento degli stakeholder anche nell’ottica di costruire sinergie operative per promuovere progetti e programmi integrati per il territorio.

Nel documento si parla anche delle modalità di costruzione della stazione (ne parleremo in altro articolo) tuttavia la notizia è che il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 1b Romagnano-Buonabitacolo e Lotto 1c Buonabitacolo-Praia della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria ed interconnessione con la linea esistente BattipagliaPotenza, possa proseguire sulla base delle considerazioni.