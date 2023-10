Lorenzo Peluso invitato all’ambasciata afghana a Roma: una tavola rotonda sul futuro dell’Afghanistan

“Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani”, un importante incontro organizzato dall’Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Afghanistan a Roma, Khaled Ahmad Zekriya che ha invitato anche il giornalista salernitano Lorenzo Peluso. La tavola rotonda, che avrà luogo oggi Roma dalle 17.00 presso l’Ambasciata dell’Afghanistan, è stata voluta per mettere a confronto esperti e giornalisti che potranno parlare delle loro esperienze maturate nel Paese e fornire idee ed opinioni sulla situazione attuale al fine di individuare un percorso comune che porti ad un nuovo intervento, soprattutto umanitario, a favore di un paese alle prese con una crisi umanitaria senza precedenti e dalla costante privazione di diritti umani imposti dai talebani tornati al potere dall’agosto 2021. Tra i protagonisti anche il giornalista salernitano grazie alla sua esperienza maturata sul campo, quattordici viaggi in Afghanistan per raccontare attraverso corrispondenze e reportage, poi in tre diverse pubblicazioni, un paese in guerra.

Un importante riconoscimento per il giornalista salernitano embedded, inviato al seguito delle truppe NATO, nel Paese degli aquiloni. Il mondo, impegnato e distratto da altri conflitti, l’Ucraina e ora il riaccendersi della questione israelo-palestinese, ha dimenticato l’Afghanistan sconvolto nelle ultime settimane anche da diversi terremoti che hanno fatto oltre tremila morti proprio nella regione che per anni è stata la base operativa del contingente italiano in Afghanistan, la provincia di Herat. Da qui l’iniziativa dell’Ambasciatore Khaled Ahmad Zekriya che riunirà a Roma i massimi esperti e conoscitori del Paese per richiamare l’attenzione e la consapevolezza dell’opinione pubblica italiana sull’attuale situazione in Afghanistan dalla presa illegittima del potere da parte dei talebani, promuovendo per l’autunno 2023 alcune iniziative socio-culturali, una delle quali è un Premio Letterario, il cui tema è proprio l’Afghanistan. Il concorso è intitolato “Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani”. Lorenzo Peluso per quindici anni è stato corrispondente per diverse testate in Afghanistan. Nel suo ultimo libro sul tema, “Di là dal fiume. Il Mio Afghanistan”, pubblicato nel maggio 2021 aveva anticipato la fine della missione internazionale della NATO, con il ritiro delle truppe della coalizione, dopo vent’anni di attività militari e supporto alla popolazione locale, tracciando anche lo scenario che ne sarebbe scaturito, così come purtroppo poi si è verificato. Nel suo libro, arricchito da cento fotografie, ritratti di volti, espressioni, attimi di vita, si offre una seria analisi anche del contesto attuale di un Paese ora ostaggio e nella morsa dei talebani.

Carmen De Fina