Dimissioni dell’allenatore del Pro Sala. La società: “Dalle sconfitte ci si rialza sempre”

La società del Pro Sala ha reso noto che ha proceduto alla sostituzione dell’allenatore Domenico Rinaldi a seguito delle sue dimissioni. “Lo ringraziamo per il lavoro svolto, nell’ottica di voler dare una guida di esperienza ai tanti giovani presenti nella rosa”. La squadra salese dopo le proteste dei tifosi illustra il suo punto di vista. “Il salto in prima categoria è stato il frutto dei buoni risultati ottenuti nelle precedenti stagioni e non è corretto quindi parlare di improvvisazione e inadeguatezza. Nel comprendere il malumore dei tifosi si ribadisce l’impegno societario a voler continuare a dare ai giovani calciatori del territorio la possibilità di potersi esprimere in un campionato difficile come la prima categoria. Dalle sconfitte ci si rialza sempre e si potrà sicuramente maturare l’esperienza necessaria per un futuro migliore.”

Nelle stesse ore la società ha anche annunciato di essere “Orgogliosi di comunicare che il nostro tesserato Pica Davide classe 2006, militante in Prima Categoria e proveniente dal nostro settore giovanile , è stato selezionato e convocato per la Rappresentativa Regionale Under 19”