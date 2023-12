Calcio dilettantistico. Volano Sassano e Marcellino, Pollese pareggia. Cadono Caggiano, Padula e Pro Sala

In prima categoria, super prestazione del Sassano contro la Polisportiva Marina, nella trasferta a Marina di Camerota, con un risultato di 1-5, con le reti di Vizzuso, Coiro, Ametrano e Forte.

Arriva, invece, una sconfitta interna per il Pro Sala contro l’Atletico Battipagnia per 1-2. La compagine salese passa in vantaggio al 16° con un gol di Villari, ma non gestisce il vantaggio: gli ospiti trovano il pari al 53° con Leo. Nel frattempo Villari viene espulso e il Pro Sala rimane in 10, ma l’inferiorità numerica dura poco, perche dopo 23 minuti viene espulso anche Oliva del battipagnia. A chiudere i giochi è il raddoppio di Leo al 86°.

Nella partita casaliga di domenica, valida per la nona giornata di campionato, il Caggiano cade per la seconda volta in stagione e non approfitta dei passi falsi delle inseguitrici: al Cappelli passa il Soccer Friends di Montecorvino

Pugliano con un meritato 2-1. Partono forte gli ospiti nel primo tempo,passando in vantaggio al 20′: 0-1. La reazione caggianese non c’è, la squadra sembra confusa e l’assenza di ben 6 titolari, unita alle condizioni precarie di alcuni elementi non aiutano. Nella ripresa il copione non cambia, anzi il Soccer Friends raddoppia al 62′ con una bella conclusione dalla distanza, che Massimo De Paola riesce solo a deviare: 0-2. Il primo sussulto dei ragazzi di mister Vittorio Isoldi arriva al minuto 81′: lancio filtrante di Mattia Coronato per Giuseppe D’Orilia che aggancia e viene atterrato in area di rigore. Il numero 21 pertosano dagli 11 metri non sbaglia e riapre il match: 1-2! Nell’occasione il Soccer Friends resta anche in inferiorità numerica per una doppia ammonizione.L’assalto finale però é comunque sterile e non porta a nulla di buono, fino al triplice fischio.

La Pollese, invece, conquista un pareggio contro l’Arechi Calcio nell’ostica trasferta a Prepezzano, con un risultato di 2-2, firmato dalla doppietta di Antonio Criscito. La squadra di mister De Lauso non è riuscita a mantenere il vantaggio, acquisendo un solo punto, passando a 15. Nonostante tutto, il pareggio ha consentito alla pollese di accorgiare le distanze con in Caggiano, che rimane primo a 19 punti.

Il Padula, nel girone I, ha perso 2-1 lo scontro diretto con il Serre: inutile il gol del neo arrivato Giuseppe Pisano, che aveva portato in vantaggio la squadra di mister Sarno.

In terza categoria, il Marcellino 2006 batte il Caprioli per 6-1, conquistando il secondo posto, ad un punto dalla prima. Vince anche il Buonabitacolo. La Teggianese perde 3-0 contro il Sicignano nella trasferta di domenica.

Rocco Carrano