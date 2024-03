Al Centro Analisi Biochimica il 18 e 19 marzo si celebra la Festa del Papà, il regalo della prevenzione per tutti gli uomini

In occasione della Festa del Papà, il 19 marzo, il Centro Analisi Biochimica celebra l’importanza di tutti i papà e di tutti gli uomini, invitandoli a prendersi cura di sé attraverso un check-up salute dedicato. Troppo spesso gli uomini trascurano il proprio benessere a causa degli impegni lavorativi, ma è fondamentale ricordare che la salute viene prima di tutto.

Il Centro Biochimica, per tale motivo, invita tutti coloro che desiderano prendersi cura di sé a recarsi nei giorni 18 e 19 marzo presso le sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia, dove avranno la possibilità di sottoporsi a un check-up completo per monitorare il loro stato di salute. L’invito è a non limitarsi ai semplici auguri per la festa del papà, ma a regalare a se stessi e alle persone care il dono della prevenzione. Un check-up all’anno può fare la differenza e diventare parte di una routine salutare che accompagnerà nel tempo.

Attraverso il check-up proposto dal Centro Analisi Biochimica, sarà possibile controllare importanti valori come il PSA e il PSA Free per la salute della prostata, il colesterolo totale, il colesterolo HDL, i trigliceridi per valutare il rischio cardiovascolare, la glicemia e l’emoglobina glicata per il controllo del diabete, l’emocromo per la salute generale, la vitamina D ed il magnesio per monitorare il corretto funzionamento del sistema nervoso, la crescita e il mantenimento delle ossa, l’equilibrio della massa muscolare ed infine il markers tumorale Ca19.9.

” Tutti gli uomini – fanno sapere dal Centro Biochimica – sono invitati a dedicare del tempo per sé stessi e a investire nella propria salute, ricordando che prendersi cura di sé è fondamentale per continuare a prendersi cura delle persone amate. È possibile aderire al check-up e regalarsi un gesto importante per il proprio benessere. La sede di Padula vi aspetta dalle ore 7:00 alle ore 12:00, mentre le sedi di Atena Lucana e Battipaglia saranno aperte dalle ore 7:00 alle ore 11:00 sia il 18 che il 19 marzo. La salute di ciascuno – concludono – merita attenzione ed il Centro Analisi Biochimica si propone come compagno fidato in questo percorso di benessere. Auguri di una felice e salutare Festa del Papà”.