Lavori sulle strade in provincia di Potenza: consegna dei lavori per 1 milione di euro sulla SP dell’area di Filiano

Consegnati i lavori sulla S.P. 70 di “Inforchia – S. Ilario” , S.P. 75 di “Iscalunga – Dragonetti”, S.P. 71 di “Filiano”, S.P. 72 di “Stagliuozzo”, S.P. 73 di “Paola Doce”, S.P. 87 di “Piano del Conte” e SP 93 di Vaccaro, per un totale di 1 milione di euro rinvenienti da delibere CIPESS relative a interventi di “Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera” e lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale.

Ne dà notizia il Presidente della Provincia di Potenza, Giordano.

L’obiettivo generale è quello di migliorare, nel limite delle somme a disposizione, le condizioni generali di sicurezza della viabilità provinciale. Gli interventi, da realizzarsi a misura laddove non diversamente disposto, saranno eseguiti a tratti saltuari ed ubicati lungo tutta la viabilità di progetto, secondo le indicazioni che verranno puntualmente fornite in corso d’opera dalla Direzione lavori, alle quali l’appaltatore è obbligato ad uniformarsi. L’importo previsto per il presente progetto è insufficiente per risolvere tutte le criticità presenti sulle sette arterie, per cui si è deciso in accordo con l’Amministrazione di attenzionare soprattutto il piano viabile che presenta notevoli deformazioni molto pericolose per la circolazione stradale.

Dal sopralluogo effettuato, si sono verificate le seguenti criticità e sono stati previsti i seguenti interventi:

– pavimentazione stradale deformata con gradini anche dell’ordine dei dieci – venti cm da risanare;

– necessità di ripristino dello stato di usura della pavimentazione stradale;

– segnaletica orizzontale da rifare;

– tratti di barriera da riquotare;

Ci sono poi molti tratti di strada sprovvisti di barriera di sicurezza, che dovrebbero essere protetti, e bisognerebbe integrare la segnaletica verticale esistente, però per le ragioni già espresse in precedenza, ovvero, la mancanza di risorse, si è deciso di affrontare queste problematiche con successiva perizia, per la quale sarebbe opportuno stanziare al più presto dei fondi.

I fondi già concessi saranno utilizzati per ripristinare i punti più critici del manto stradale, che si presenta con deformazioni notevoli.

