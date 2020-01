Dopo Conte a Vallo della Lucania, Provenzano a Sala Consilina: Castiello “raddoppia” per il rilancio del Sud

Dopo il premier Giuseppe Conte a Vallo della Lucania, il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a Sala Consilina: il dibattito per il rilancio del Mezzogiorno passa per il Cilento e il Vallo di Diano, ed indubbiamente si tratta di una novità positiva per territori a lungo trascurati dalle più importanti cariche del Governo Italiano. Una inversione di tendenza che si deve alla tenacia del Senatore Franco Castiello, Senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Fondazione Grande Lucania. Ma prima di tutto uomo del territorio, sempre in prima linea nelle battaglie che negli ultimi mesi hanno visto protagoniste le aree a sud di Salerno. In pochi, alcuni mesi fa, avevano creduto possibile che l’annuncio di Castiello “Porterò il Premier Conte in Cilento” si trasformasse in realtà, e per di più con un momento molto significativo quale è stata la consegna al presidente del Consiglio del “Manifesto per il Mezzogiorno”. Invece detto fatto, ed ora a pochi mesi di distanza è in arrivo anche il Ministro Provenzano, per un altro momento che si preannuncia di notevole significato: la presentazione del Piano Strutturale per il Mezzogiorno. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso Senatore Castiello, attraverso una lettera indirizzata ai sindaci del Vallo di Diano e del Cilento.

L’incontro avverrà presumibilmente a Sala Consilina, nella seconda metà di febbraio, ed a breve il Ministro Provenzano dovrebbe ufficializzarne la data. “Si tratta di un evento di grande importanza per i nostri territori –scrive Castiello ai primi cittadini- in quanto Provenzano illustrerà il Piano Strutturale per il Mezzogiorno al quale ha lavorato intensamente in questi ultimi 5 mesi. Il Piano è diretto a superare le gravi carenze infrastrutturali che ostacolano lo sviluppo, riducono fortemente le possibilità occupazionali, alimentano lo spopolamento e la destrutturazione demografica che, in un perverso circolo vizioso, provoca sottosviluppo. Il Piano Provenzano prevede molteplici ed efficaci misure, alcune di esse coincidenti con quelle oggetto del Manifesto del Mezzogiorno che consegnammo al Presidente Conte il 29 novembre”. Al netto dei soliti “disfattisti per professione”, si tratta di una occasione dunque da non perdere per il territorio valdianese e per quello cilentano, di un nuovo importante risultato frutto delle inesauribili energie del senatore Franco Castiello.