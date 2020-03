Da Valeria, maestra del Vallo di Diano, la Filastrocca AntiCoronavirus: dedicata alla sua bambina è già virale

Una filastrocca AntiCoronavirus, scritta da una mamma per la sua bambina: un modo per renderla partecipe di questi momenti così difficili che costringono anche i più piccoli a stare chiusi in casa, senza vedere gli amichetti. Se poi la mamma è una maestra, la filastrocca ha inevitabilmente anche un contenuto educativo: condivisa quasi per caso tramite Whatsapp nei gruppi di lavoro diventa immediatamente virale, e i colleghi per primi capiscono che sono tutti i bambini a poterne trarre giovamento.

Ad avere la bella intuizione è stata Valeria Chirico, maestra di Buonabitacolo, in servizio presso il plesso di Viscigliete dell’Istituto Comprensivo di Sala Consilina. Valeria ha messo in rima in modo semplice e intuitivo le tematiche del Coronavirus “a misura di bambino”, e la filastrocca è piaciuta tanto alla figlia Arianna che la bambina ha voluto illustrarla con i suoi disegni. E l’ha letta per tutti noi.

“La filastrocca nasce come gioco -spiega Valeria- ma come ogni gioco che si rispetti, ha un suo scopo. È stata scritta per i bambini abituati alla fretta, che adesso si ritrovano in casa con sè stessi e con il bombardamento continuo dei TG. Il testo l’ho scritto Io, ma i disegni sono stati realizzati da mia figlia Arianna. Mi rivolgo ai bambini, in particolare ai miei alunni -conclude Valeria- perché sono sempre i più coraggiosi: noi adulti abbiamo bisogno del loro esempio”.