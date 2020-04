Regione Campania, 500 milioni per l’emergenza. De Luca lancia la fase 2.

La Regione presenterà un programma di interventi per aiutare le fasce più deboli e le imprese campane. Intanto il numero dei contagi arriva a 2828.

Un piano economico sociale con risorse finanziarie pari a 500 milioni di euro, che prevede interventi sulle politiche sociali e di aiuto alle fasce deboli per la Regione Campania. Ma nel dettaglio ecco quali saranno gli interventi in questione: aiuti nelle aree dove si registra un numero consistente di immigrati, aiuti a tutele delle donne, sostegno al turismo, alle aziende, attività autonome, artigianali, ai professionisti, alle aziende agricole e della pesca. La Regione Campania ha attivato anche il proprio Osservatorio con l’obiettivo di individuare ed arginare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato da prezzi sproporzionati. Questo è il programma di rilancio che intende mettere in atto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Una manovra importante e straordinaria che include anche aiuti per la casa e interventi per i fitti, contributi alloggiativi , misure per credito agevolato alle imprese e credito a tasso zero. Questa è stato il primo punto all’ordine del giorno per De Luca nel suo consueto appuntamento del venerdì che traccia il bilancio sul lavoro fatto in Campania per fronteggiare l’emergenza sanitaria. “Sono aumentati, come prevedibile, i contagi al Sud a causa dell’ ondata di ritorno venuta dal Nord”- riporta l’analisi del presidente della Regione. In merito al divieto di far passeggiare i bambini, per De Luca non ci sono mezzi termini: ”Se non stringiamo i denti per altri dieci giorni, i bimbi resteranno chiusi a casa a giugno e a luglio». “Il dato campano si mantiene assolutamente in linea con le previsioni dell’algoritmo, siamo in una situazione di assoluta tranquillità – conclude il governatore – Se non avessimo avuto le due zone rosse in quarantena, quella del Vallo di Diano e quella di Ariano Irpino, oltre che alcuni risultati particolarmente pesanti nelle residenze per anziani soprattutto private saremmo oggi molto al di sotto di questi dati. E i dati parlano di 2828 persone positive al Covid-19, secondo l’ultimo bollettino dell’unità di crisi. Nel salernitano nei due laboratori attrezzati per l’esame dei Tamponi a Salerno ed Eboli, in totale sono stati analizzati 457 tamponi di cui 30 risultati positivi.