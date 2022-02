Basket, serie C Gold: Sala Consilina continua a sognare tra le mura amiche. Affondata la Pallacanestro Salerno 101-89

La Pallacanestro Salerno, reduce dalla bella vittoria ottenuta contro la capolista JuveCaserta, arriva al PalaZingaro per tentare un nuovo colpaccio. Di fronte si trova però la squadra di coach Paternoster, la Diesel Tecnica di Sala Consilina, che vuole continuare a sognare in grande e vuole farlo soprattutto tra le mura amiche.

Il capitano Garcia è in panchina, per non aver ancora smaltito appieno l’infortunio alla caviglia, così come Campaiola, ma il resto del team è pronto a dare battaglia.

La partita è da subito molto bella, le due squadre si affrontano a viso aperto e con grande velocità, i blue boys si mettono d’avanti, grazie ad un Mezzacapo che gioca in maniera stupenda. Gli avversari devono per forza fermarlo con le cattive ma lui il n°23 non molla di un centimetro. Merlo accende la luce e comincia a dispensare palloni come solo lui sa fare, non tralasciando la sua specialità, tagliare la difesa avversaria come burro, per poi andare al tiro da sotto. Tutti sono attenti, Morciano comincia a riscaldare la mano sacrificandosi anche in difesa, dove gli avversari hanno centimetri ed esperienza.

Difesa che regge anche grazie al solito immenso Mbaye a tratti padrone indiscusso dell’area aiutato tanto da Misolic oggi meno

incisivo in attacco, ma bravo a contenere il suo avversario quanto da un Gangale sempre più determinante su tutto il rettangolo di gioco. La gara è veramente bella la Diesel Tecnica prova a scappare più volte, con la Pallacanestro Salerno che si fa sempre sotto minacciosa. De la Cruz, ormai completamente ristabilito dall’infortunio alla mano, quando entra in campo produce delle accelerazioni tali da non credere. Merlo sale in cattedra ed insieme a Morciano decide che questa e la loro partita

31 punti per l’argentino, 25 per il brindisino, nel mezzo si sblocca Altavilla (5 punti) che piano piano sta trovando la giusta fiducia nei suoi importanti mezzi.

Coach Paternoster ed il DS Durante possono essere fiduciosi, la squadra che hanno costruito può ambire ai primi posti di questo campionato, che giornata dopo giornata si fa sempre più interessante.

Di seguito i tabellini, Gangale e De la Cruz 9 punti, Merlo 31, Misolic 6, Morciano 25, Mbaye 4, Altavilla 5, Mezzacapo 12,

per dei parziali di tempo, 25-19, 48-42, 72-65, 101-89

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina