Basket, Serie C Gold: In vetta alla classifica c’è sempre la Diesel Tecnica che vince 83-71 col Sant’Antimo

Nella 14° e penultima giornata del campionato di C Gold, la Diesel

Tecnica di Sala Consilina, va a fare visita al Sorriso Azzurro di

S.Antimo squadra giovane e ricca di belle promesse.

Tutto il team salese vuole restare, anche se in coabitazione in

testa alla classifica, difatti la partenza nel primo quarto è come al

solito di quelle da togliere il fiato, con Garcia, Morciano e De la

Cruz subito a segno, portandosi così in vantaggio sugli avversari.

Coach Paternoster però non sembra molto tranquillo e dalla

panchina chiede ai suoi la solita attenzione difensiva. I padroni di

casa, infatti per nulla intimoriti piano piano cominciano e

recuperare punti su punti finendo il primo periodo di gioco sul –3

La gara riprende con un inatteso black out della Diesel Tecnica,

che lascia troppo l’iniziativa nelle mani avversarie, +7 il massimo

vantaggio per i padroni di casa, malgrado in campo per i blue

boys sia entrato anche Merlo. Nel time out successivo, coach

Paternoster rimette le cose a posto, la difesa diventa più aggressiva e l’attacco ritrova fluidità ricucendo lo strappo e

riportandosi a ridosso degli avversari. Ma è nel terzo periodo che

la Diesel Tecnica cambia letteralmente marcia, in attacco le

soluzioni sono rapide e mai scontate, mentre in difesa viene

praticamente alzato un muro contro il quale gli avversari non

trovano soluzioni, (solo 7 i punti per loro nel periodo di gioco)

La squadra va in completo controllo della gara con Merlo che si

mette in proprio trovando punti pesantissimi. Così la partita va

avanti senza che gli avversari del S.Antimo possano più

riavvicinarsi e termina con il punteggio di 83 a 71. Aspettando

cosi i risultati delle altre squadre, per una notte la Diesel Tecnica

di Sala Consilina è solitaria capolista del campionato di C Gold

Buona notte Blue Boys

Di seguito i tabellini, Merlo 22 punti, Morciano 18, De la Cruz 12,

Misolic 11, Mbaye 8, Garcia e Mezzacapo 6,

per dei parziali di tempo, 21–18, 42–43, 63–50, 83–71



Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina