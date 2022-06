Limitazioni al transito sull’autostrada A2 tra Fisciano e Baronissi per installazione sensori

Nell’ambito del progetto ‘Sentinel’, per procedere all’installazione dei sensori di pesatura dinamica ‘Smart Road’ lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra i territori comunali di Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno. Per consentire l’esecuzione di tali operazioni, a partire da venerdì 17 giugno e fino al 20 giugno, sarà in vigore la chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, il limite di velocità sarà di 60 km/h e il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere.

Per il traffico leggero diretto a Salerno viene consigliata l’uscita Mercato San Severino, prosecuzione lungo la ex SS88 e rientro in A2 presso lo Svincolo di Lancusi. Il Progetto ‘Sentinel’ (Sistema di pesatura dinamica intelligente per la gestione del traffico pesante), ha l’obiettivo di sviluppare e realizzare un sistema integrato intelligente di pesatura dinamica dei veicoli che, integrandosi con l’infrastruttura ‘Smart Road’, collabori in una gestione intelligente e predittiva del traffico di veicoli pesanti aventi effettive condizioni di carico non compatibili con le caratteristiche della struttura viaria, con smistamento in tempo reale su viabilità alternativa. L’installazione del sistema in prossimità di nodi di infrastrutture stradali, quali ponti e viadotti, tratti delicati per le caratteristiche altimetriche e/o ambientali/climatiche ne consente l’impiego sia per la manutenzione predittiva delle infrastrutture stesse sia a supporto del controllo dei veicoli pesanti in sovraccarico.

