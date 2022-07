Tornano le splendide “Notti dei Mulini” a San Pietro al Tanagro: fine settimana con il rural festival

Rornano, e lo fanno alla grande, “Le Notti dei Mulini” a San Pietro al Tanagro. Due giorni di splendida musica, di arte, cultura, trekking, visite guidate, gastronomia e soprattutto di festa nella meravigliosa location del Parco dei Mulini a San Pietro al Tanagro. Venerdì 29 luglio e sabato 30 sono numerosi gli appuntamenti in programma. Dal punto di vista musicale si parte con Gerardo e Spaccapaese e poi con Riserva Moac. Il 30 luglio invece sarà il turno dei Rittantico e direttamente dalla Notte della Taranta è in programma l’esibizione dell’Orchestra popolare per la prima volta nel Vallo di Diano. L’ingresso agli eventi è gratuito e si potrà vivere un’esperienza unica dal punto di vista ambientale e artistico.

Si riaccendono, così, le luci sul Parco dei Mulini. Tra il verde della natura, la freschezza dell’ambiente ed il fruscio delle acque che alimentavano i vecchi mulini, si svolgerà la settima edizione de “Le Notti dei Mulini” rural festival di musica, radici e tradizioni impopolari ad ingresso gratuito.

Uno scenario unico e suggestivo che accoglierà due serate all’insegna di musica popolare, enogastronomia, attività culturali, arte e tanto divertimento ad ingresso gratuito. L’evento rientra nel Poc Campania “Valle delle Orchidee” è organizzato dai giovani della Pro Loco, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e dal Comune di San Pietro al Tanagro.

Non solo musica ma anche numerose attività collaterali per rendere ancor più unico il tutto: dai workshop sul fumetto alle mostre d’arte, passando per il mercato dell’artigianato e convegni sull’ambiente e la sua tutela.

Il programma

Venerdì 29 LUGLIO 2022:

ore 17:00 – attività sportiva e meditativa libera all’interno del parco dei mulini

ore 17:30 – workshop “Disegna la Natura” a cura di Emanuele Sabatino – laboratorio di disegno dagli 8 anni in su. Iscrizione obbligatoria* (per info e prenotazioni Emanuele 333 6759308​)

ore 20:00 – apertura stands enogastronomici

ore 20:00 – apertura mostra mercato di artigianato

ore 20:00 – apertura mostre ed installazioni artistiche a cura di Ilenia ArthTerapy https://www.instagram.com/ileniartherapy/, mfxpression https://www.instagram.com/mfxpression/, Novanta https://www.instagram.com/make_novanta/, Emanuele Sabatino https://www.instagram.com/emanuele.sabatino.es

ore 20:30 – inizio proiezione cortometraggio “’U Setone re Zi Franchino: testimonianza di una cultura contadina legata alla natura e alle stagioni”

ore 21:30 – main stage – Gerardo Amarante e Spaccapaese (tammurriata e intrattenimento)

ore 23:00 – main stage – Riserva Moac (world music, balkan, irish, patchanka)

ore 00:30 – dj set ethnic

Sabato 30 LUGLIO 2022:

ore 15:30 – trekking in alta quota con l’associazione Outdoor Cilento (per info e prenotazioni Rosalba 389 9329413 – Manuela 333 2286542)

ore 17:00 – attività sportiva e meditativa libera all’interno del parco dei mulini

ore 17:00 – escursione guidata nel bosco della difesa con Maria Pagano (per info e prenotazioni Maria 328 1616093​)

ore 17:30 – workshop “Disegna la Natura” a cura di Emanuele Sabatino – laboratorio di disegno dagli 8 anni in su. Iscrizione obbligatoria* (per info e prenotazioni Emanuele 333 6759308​)

ore 19:00 – Tavola rotonda IL CAPITALE NATURALE DEL VALLO DI DIANO: spunti per una rigenerazione territoriale e presentazione libro “Non tutto il mare è perduto” di Giuseppe Ungherese (Greenpeace). Ospiti: Autore, Sindaco Domenico Quaranta, Presidente PNCVDA Tommaso Pellegrino, Presidente CMVD Francesco Cavallone, Presidente ass. Naturart ONLUS Alfio Giannotti, Presidente Pro Loco Francesco Cardiello. Modera il giornalista Pasquale Sorrentino de Il Mattino.

ore 20:00 – apertura stands enogastronomici

ore 20:00 – apertura mostra mercato di artigianato

ore 20:00 – apertura mostre ed installazioni artistiche a cura di Ilenia ArthTerapy https://www.instagram.com/ileniartherapy/, mfxpression https://www.instagram.com/mfxpression/, Novanta https://www.instagram.com/make_novanta/, Emanuele Sabatino https://www.instagram.com/emanuele.sabatino.es

ore 20:30 – inizio proiezione cortometraggio “’U Setone re Zi Franchino: testimonianza di una cultura contadina legata alla natura e alle stagioni”

ore 21:30 – main stage – RittAntico (tarantelle cilentane)

ore 23:00 – main stage – ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA direttamente dal tour salentino La Notte della Taranta e dal concertone di Melpignano (pizzica e taranta salentina)

ore 00:30 – dj set ethnic

EVENTI COLLATERALI:

L’INGRESSO AL FESTIVAL ED A TUTTI GLI EVENTI COLLATERALI E’ GRATUITO

maggiori info su www.lenottideimulini.it – www.facebook.com/lenottideimulini​ – www.instagram.com/nottideimulini/