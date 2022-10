Numerosi interventi del Soccorso Alpino nel fine settimana: salvati 3 giovani nel salernitano

Fine settimana impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che, tra sabato e domenica ha ricevuto diverse richieste di aiuto da varie zone della Campania. Sabato pomeriggio i tecnici del CNSAS Campania sono stati impegnati in 5 interventi

Il primo per 2 escursionisti con perdita di orientamento in località San Silvestro a Sant’Angelo a Scala nell’avellinese, il secondo intervento quasi in contemporanea a Poggerola, Monte Murillo, due anziani in escursione erano in difficoltà per diramazioni di sentiero non ben segnalate. Il terzo intervento è stato effettuato per dispersi a Giffoni Valle Piana in località Monte Mai, 2 escursionisti hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania tramite l’App Georesq. I tecnici del CNSAS Campania, insieme al Soccorso Montano di Giffoni hanno raggiunto gli escursionisti che avevano perso la traccia e si erano trovati in una zona impervia. I giovani sono stati messi in sicurezza tramite manovre di corda operate dalle squadre del CNSAS e riaccompagnati a valle.

Quarto intervento della giornata di sabato ad Acerno, sempre nel salernitano, dove alcuni escursionisti avevano allertato il 112 che ha poi diramato l’allarme al CNSAS per perdita di orientamento. Fortunatamente non è stato necessario l’intervento delle squadre di ricerca perché i giovani sono riusciti a ritrovare il sentiero e a raggiungere una strada statale.

Nella giornata di domenica, invece, l’intervento è avvenuto dopo essere stati allertati dal 118 in località Monte Cerreto, a Tramonti, per un ragazzo sfinito. Il giovane era in escursione dal giorno precedente ed aveva finito le energie, allertando quindi i soccorsi. E’ stato raggiunto dall’equipaggio del 118 che ha percorso il sentiero fino ad incontrare il giovane che è stato valutato sai sanitari. I tecnici del CNSAS che nel frattempo lo aveva raggiunto lo hanno accompagnato a valle.