La Banca Monte Pruno tra i vincitori del Premio Nazionale Eubiosa di ANT Italia

Un importante riconoscimento ed attestato di stima ed apprezzamento per l’azione sociale svolta è stato consegnato alla Banca Monte Pruno nella Città di Bologna. Durante il Premio Eubiosia, appuntamento che Fondazione ANT Italia ONLUS, presieduta dalla dott.ssa Raffaella Pannuti dedica, ogni anno, ai propri grandi sostenitori e che, nel tempo, si è consolidato come momento di incontro e confronto sul tema della responsabilità sociale d’impresa, la Bcc Monte Pruno, rappresentata dal Direttore Generale Michele Albanese e dal Vice-Presidente Antonio Ciniello, ha ritirato il premio che sintetizza la vicinanza, negli anni, alla Fondazione ANT, soprattutto, alla delegazione di Potenza guidata da Antonio Imbrogno e Raffaele Messina.

Ovviamente soddisfatto il Direttore Generale Michele Albanese: “È sempre un gradito onore ricevere dei riconoscimenti, ma quando ciò avviene per azioni di natura benefica il tutto acquisisce un valore speciale. – ha aggiunto -. Ottenere un attestato del genere a livello nazionale gratifica un’attività che ha sempre messo al centro le persone ed, in questo caso, quelle che si trovano a vivere delle difficoltà. Grazie alla collaborazione con Fondazione ANT siamo riusciti a fornire il nostro modesto contributo con tante piccole, ma intense azioni di solidarietà che, molto spesso, preferiamo tenere riservate. Un particolare ringraziamento va ad Antonio Imbrogno e Raffaele Messina che ci hanno permesso di entrare in questo circuito così interessante, facendo capire all’intero contesto della Fondazione ANT l’importanza della presenza sul territorio di una Banca locale, come al Banca Monte Pruno, sensibile a tematiche della specie. Siamo soddisfatti di poter affermare che la nostra Banca, anche su questo, ha una marcia in più perché come abbiamo sempre sostenuto fare del bene fa bene”.

Il Direttore Albanese, a margine dell’evento, si è intrattenuto con il dott. Daniele Ravaglia, Vice Presidente di Ant Italia e Direttore Generale di Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna, tra le più grandi ed importanti Bcc italiane, per confermare l’impegno della Bcc Monte Pruno a favore di Fondazione Ant Basilicata partecipando attivamente, nel prossimo anno, alle iniziative che saranno intraprese per festeggiare il 45^ anniversario della costituzione della Fondazione voluta nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuto per fornire assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ANT ha assistito oltre 149.000 malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 29 province in 11 regioni italiane tra cui la Basilicata con la sua sede a Potenza. Il servizio è esteso anche ai bambini con il progetto Bimbi in ANT offrendo, inoltre, sostegno psicologico domiciliare al piccolo malato e alla sua famiglia, in ogni fase della malattia.