Domani a Salerno in Camera di Commercio si parla di usura e come contrastarla. Presente Confesercenti Vallo di Diano

Domani, giovedì 30 marzo dalle 15,30, presso la Camera di Commercio di Salerno si terrà l’ incontro su “L’usura: tra prevenzione e contrasto del fenomeno e garanzie difensive”. Tra i relatori, Francesco Rotondo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, l’avvocato del foro di Salerno Marco Salerno e il Luigi Cuomo, presidente nazionale Sos Impresa.

“Sos Impresa – spiega la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano – nasce durante la pandemia, quando come associazione abbiamo sentito il bisogno di creare uno strumento a supporto delle imprese in una fase delicata. Con l’incontro di domani vogliamo confrontarci con vari interlocutori, parlare alle aziende e far capire l’importanza della presenza di un organo del genere per la lotta all’usura e al racket. L’invito è ad essere presenti domani per la presentazione dell’associazione, ma l’invito più forte è a denunciare eventuali situazioni gravi che chiunque e in particolare il settore impresa potrebbe vivere”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.