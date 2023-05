La Monte Pruno “torna a casa” nella sua Roscigno. E lo fa con numeri da record

“Bentornati a casa” è il claim che ha guidato il ritorno in presenza dei soci all’Assemblea della Banca Monte Pruno. Una festa annunciata, arricchita da tanta soddisfazione – si legge sulla nota dell’istituto di credito cooperativa – ed una platea gremita di tanti soci che non hanno fatto mancare il grande apprezzamento per i risultati da record conseguiti nell’esercizio 2022, in grande continuità con i precedenti anni. La Sala delle Assemblee, che nel prossimo futuro, dopo un’adeguata ristrutturazione ed ammodernamento, sarà dedicata all’indimenticabile Presidente Michele Albanese, della Sede di Roscigno ha accolto i numerosi soci che, all’unanimità, hanno approvato tutti i punti all’ordine del giorno dei lavori assembleari.

Le attività hanno visto la parte straordinaria dell’Assemblea, con gli adempimenti relativi alla modifica dello Statuto, nella quale è intervenuta a verbalizzare il Notaio dott.ssa Maria D’Alessio.

I lavori ordinari, invece, sono proseguiti con gli interventi del Presidente della BCC Monte Pruno Anna Miscia, del Direttore Generale Michele Albanese, del Vice-Direttore Generale Cono Federico e del Presidente del Collegio Sindacale Silvio Stellaccio.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio che ha permesso di portare all’attenzione dell’Assemblea l’utile più alto della storia della Bcc.

Come, infatti, evidenziato nella relazione del Consiglio di Amministrazione è stato raggiunto l’utile netto più alto di sempre pari a 5,13 milioni di euro.

L’esercizio ha messo in luce una crescita dei depositi per più di 80 milioni di euro, raggiungendo 1,023 miliardi di euro; i prestiti, invece, hanno segnato un ottimo +33 milioni di euro di crescita, raggiungendo 566 milioni di euro.

I dati del patrimonio, con un CET1 del 18%, e della qualità del credito, espressa nelle ottime percentuali del deteriorato e della sua copertura, hanno ulteriormente certificato un bilancio fortemente positivo.

Come detto, il bilancio è stato approvato all’unanimità tra gli applausi generali dei soci della BCC Monte Pruno e la felicità di far parte di una realtà che rappresenta l’orgoglio di un’intera comunità.

I lavori sono proseguiti con l’approvazione degli altri argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per ricordare le recenti aperture realizzate nell’esercizio su Corso Vittorio Emanuele a Salerno, in via del Gallitello a Potenza ed a Prato Perillo a Teggiano con ATM di ultima generazione, ma anche le nuove linee strategiche che interesseranno lo sviluppo della Banca nella comunità di riferimento.

Un forte ringraziamento è giunto alla Capogruppo Cassa Centrale per tutto il supporto fornito, ai dipendenti e collaboratori dell’istituto di credito cooperativo per il grande impegno, alle strutture che supportano la Bcc nelle attività mutualistiche e sociali quali il Circolo Monte Pruno, l’Associazione Monte Pruno Giovani e la Fondazione Monte Pruno.

“L’economia, come la finanza, non sono entità astratte ma dipendono dal fattore umano che è fatto di pulsioni, memoria e appunto fiducia. Si può anche essere la miglior Banca del mondo o il Paese più rispettoso dei propri creditori, ma se manca la fiducia dei propri soci, clienti e correntisti tutto viene meno” con queste parole i vertici della Banca hanno rinnovato il loro impegno a favore della comunità, proseguendo nella costruzione dell’economia della fiducia da veri artigiani del credito.

Con grande piacere e soddisfazione, infine, il Direttore Generale ha portato ai presenti il messaggio di augurio per l’Assemblea in corso giunto, in mattinata, dall’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca, dott. Sandro Bolognesi, che ha trasferito questi sentimenti, confermando la vicinanza per questo momento così importante per la Banca.