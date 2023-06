Encomi ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per l’operazione “Febbre dell’oro nero”

Si è svolta a Salerno la celebrazione, a livello provinciale, del 209° annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri, istituita quale “Corpo dei carabinieri reali” con le “Regie Patenti” del 1814. La giornata celebrativa ha avuto inizio presso il Comando Provinciale dove si è tenuta in forma solenne una cerimonia interna di commemorazione dei carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d’Oro al Valor Militare, alla memoria, brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992, in piazza Giuseppe Garibaldi di Pontecagnano Faiano, nel corso di un conflitto a fuoco

con due criminali. Nella circostanza, il comandante provinciale, il colonnello Filippo Melchiorre , ha

deposto un omaggio floreale ai piedi delle lapidi marmoree poste all’ingresso della caserma intitolata alla memoria dei due carabinieri caduti nell’adempimento del dovere. Le celebrazioni sono continuate nel tardo pomeriggio con la cerimonia militare presso il “Lido del Carabiniere” dove, per l’occasione, è stato schierato un Reparto di formazione, in armi, composto anche da comandanti di Stazione e da una rappresentanza dei reparti dell’Organizzazione Speciale presenti della Provincia di Salerno.

Nel corso della cerimonia, il colonnello Filippo Melchiorre, dopo aver reso gli onori ai caduti ed aver dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha consegnato le ricompense di “Encomi” concessi ai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che si sono particolarmente distinti in delicate operazioni di polizia e pubblico soccorso.

Tra i carabinieri che hanno ricevuto gli encomi anche alcuni militari della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina per l’operazione “Febbre dell’oro nero”, in cui 57 persone, a vario titolo, sono state arrestate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise e IVA sugli olii minerali, intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio. Il processo è ancora in atto.

Encomi quindi per il maresciallo Rocco Maria Santomartino, per il brigadiere Vincenzo Cusato e per il vice brigadiere Salvatore Bennici e per l’appuntato Silvano Labanchi. E per altre operazioni ancora encomi per il luogotenente Franco Lambruna e per il luogotenente Gennaro Bartiromo.