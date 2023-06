A Sassano lavori di manutenzione e sistemazione della pavimentazione stradale

La pioggia scesa estremamente abbondante in questi giorni ed i conseguenti allagamenti hanno provocato numerosi danni a tutta la rete stradale. In particolare a Sassano, lungo le strade si sono aperte ampie buche, in diversi casi anche pericolose per la circolazione.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Rubino ha provveduto a rimettere in sicurezza le vie sassanesi. I lavori, hanno interessato diverse arterie del territorio, come via Orta, via Pantano, via Varco Cacciatore, Via Galdo, Via Mautoni, Via Lagno Secco, Via Molinella, Via Traversa, Via Mezzana, Via Canneto, Via Valle, Via Ascolese, Via Bagno, Via Annunziata e Via del Carmine.

“Non appena le condizioni meteorologiche ce l’hanno consentito – fanno sapere dalla Casa comunale, abbiamo provveduto ad effettuare ulteriori lavori di manutenzione e sistemazione della pavimentazione stradale, su diverse arterie comunali, anche minori, al fine di garantire maggiore sicurezza e decoro delle nostre strade”.