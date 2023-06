Nuovo sito internet del Comune di Sant’Arsenio. Al via l’App “Municipium” che agevola il rapporto tra il cittadino e l’Ente

Il sito web istituzionale (www.comune.santarsenio.sa.it.) del Comune di Sant’Arsenio cambia volto, è stata realizzata infatti una nuova grafica, tra le novità anche nuove funzionalità, infatti, al sito è collegata la nuova app “Municipium” facile da usare e personalizzabile. “Municipium” è una piattaforma multicanale che semplifica il coordinamento tra gli uffici e, soprattutto, agevola il dialogo tra Comune e Cittadini. Le funzionalità offerte dall’app sono numerose, tra le quali: comunicazioni in tempo reale, grazie all’invio di una notifica push, per ricevere in tempo reale informazioni in merito a ciò che succede sul territorio comunale e comprensoriale, per conoscere gli eventi in programma e per mantenere sotto controllo il calendario delle scadenze; avvisi di Protezione Civile, Allerta Meteo e criticità ambientali. L’app “Municipium” avverte, infatti, preventivamente in caso di eventi che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e del territorio; rifiuti Smart: si tratta di un comodo sistema di avvisi giornalieri, sincronizzato con il calendario della raccolta differenziata del territorio comunale; segnalazioni criticità con la possibilità di scattare foto direttamente dal proprio dispositivo mobile e geolocalizzarsi; info utili e pagine informative; notizie ed eventi

L’app “Municipium” è scaricabile dall’App Store del proprio telefono cellulare o supporto informatico.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto”, dichiara l’Assessore Rosangela Macchia, delegata ai fondi Pnrr e alla digitalizzazione. Stiamo lavorando per migliorare e rendere quanto più smart e di facile accesso i servizi ai cittadini. Il progetto del sito si inserisce in un programma di digitalizzazione molto vasto che ci auspichiamo, in breve tempo, andrà ad intensificarsi ed offrire un servizio altamente agile e fluido. Grazie anche ai fondi PNRR il nostro comune si avvia a diventare uno dei comuni maggiormente digitalizzato. Stiamo inoltre lavorando per sistemare le criticità presenti al fine di consegnare ai cittadini un pacchetto di servizi e di dare loro la possibilità di usarli nel migliore e più efficace modo possibile”.