Il vice-direttore generale della Monte Pruno, Cono Federico, ammesso al dottorato dellUniversità Parthenope

Il vice-direttore generale della BCC Monte Pruno Cono Federico è stato ammesso al Dottorato di ricerca, della durata di tre anni, in “ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING” XXXIX ciclo, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope. L’ambito del dottorato in cui è stato ammesso il dott. Federico è relativo al curriculum “Economics” con tematica “La riforma delle banche di credito cooperativo”, dove si andrà ad indagare gli effetti della riforma delle banche di credito cooperativo sull’agire di tali enti creditizi. Il percorso Economics verte, tra l’altro, su alcune delle seguenti tematiche di ricerca: Crescita e sviluppo economico, Diseguaglianza, povertà e divari territoriali, Economia del lavoro, Economia delle scelte finanziarie, Banca, finanza e istituzioni, Political economy, Politica monetaria. Al completamento del percorso di studi e ricerca, i dottori saranno in grado non solo di condurre attività di ricerca in modo autonomo, ma avranno sviluppato capacità di analisi e sintesi necessarie al loro inserimento in istituzioni di ricerca, centri studi, ovvero ancora in posizioni di vertice in aziende di varia tipologia.

La partecipazione a questo Dottorato di ricerca in “Economics, management and accounting” fortifica, nuovamente, la collaborazione tra la BCC Monte Pruno e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in un’ottica di vicinanza e condivisione di obiettivi per la crescita comune in un’ottica di miglioramento complessivo delle azioni specifiche nei diversi ambiti di riferimento.

Non sono mancati gli auguri da parte del Direttore Generale della BCC Monte Pruno, Michele Albanese, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Anna Miscia e di tutto il management della Banca. “Si tratta di una grande occasione che ha saputo cogliere e che gli consentirà di entrare in un ottimo contesto, favorevole alla sua continua crescita professionale, con la ulteriore possibilità di continuare a costruire anche un bagaglio relazionale di gran pregio e valore” ha affermato Albanese, ricordando che ancora una volta la Banca Monte Pruno si caratterizza per la sua attenzione alla crescita delle sue risorse, nonché alla loro formazione, ma anche per la presenza in organico di professionisti con grandi qualità ed in grado di raggiungere posizioni prestigiose ed ambite.

Danila Pia Casella