La protezione civile, il 12 ottobre a Pertosa, per una nuova esercitazione nella Settimana della Protezione Civile

Gli eventi organizzati in Campania nell’ambito della “Settimana della Protezione Civile”, nel mese di

ottobre, in particolare nella settimana dal 9 al 15, rappresentano un’occasione importante per

diffondere, specie tra i giovani studenti delle scuole di ogni ordine e grado, la cultura di protezione

civile. Ricadendo in concomitanza con la “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri

naturali” indetta dall’Onu per il 13 ottobre, tali iniziative hanno infatti l’obiettivo di diffondere tra i

cittadini la conoscenza di buone pratiche di auto protezione e di riduzione del rischio, e di rendere

così le comunità locali sempre più resilienti agli impatti di emergenze naturali o antropiche.

Per l’edizione 2023, su invito del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Campania,

ha previsto la programmazione di una o più giornate Open Day delle proprie strutture operative, in

particolare del Presidio Logistico di Protezione Civile di S. Marco Evangelista,nelle date del 11 e 12 ottobre e della Sala Operativa regionale Unificata di Napoli nelle date del 13 e 14 ottobre. In più, d’intesa con Prefetture, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Esercito, INGV, CERVENE, Soccorso

Alpino e Speleologico della Campania, ASL, Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e

Comuni ospitanti, la Protezione Civile della Regione Campania ha organizzato altri due eventi

esercitativi sul rischio sismico aperti alle scuole, a Pertosa per il giorno 12 ottobre dalle 9:00 alle

13,00 e a S. Angelo dei Lombardi per sabato 14 ottobre dalla 9:00 alle 13:00. In tutti gli eventi si avrà dunque l’opportunità conoscere meglio il Sistema di Protezione Civile nelle sue articolazioni regionali e locali, di poter vedere da vicino mezzi e attrezzature impiegate in caso di emergenza ed assistere a dimostrazioni operative da parte di volontari, soccorritori ed operatori dei diversi Enti che compongono il Sistema.

I ragazzi saranno infatti accompagnati in un percorso formativo ed esperienziale che rafforzerà la

loro conoscenza dei rischi del territorio, dei piani di protezione civile, della prevenzione e

dell’adozione dei corretti comportamenti in caso di emergenza, anche mediante giochi e attività laboratoriali.

Il pomeriggio inoltre a Pertosa dopo l’esercitazione avrà luogo presso il Museo Auditorium Mida un seminario sulla pianificazione e sul supporto alle attività di soccorso dove sarà presente il Sindaco Domenico Barba, Raffaele Tarateta il Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e altri esperti del settore.

Mariela D’Elia