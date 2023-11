Buon compleanno Italia2News! La storica emittente televisiva del Vallo di Diano compie 46 anni

Buon Compleanno Italia2! La nostra emittente televisiva ha compiuto in questi giorni 46 anni. Un traguardo importante per quella che è considerata da tutti l’emittente televisiva storica del Vallo di Diano e da qualche anno non solo del comprensorio valdianese. Italia2, infatti, ormai è un’emittente regionale, ossia visibile in tutta la Regione Campania con un continuo progetto di espansione che l’ha portata anche ad accendere i propri ripetitori anche in Basilicata. Il 2023 è stato un anno di grandi cambiamenti: tra questi, gli ultimi, riguardano i canali assegnati ad Italia2, che nel frattempo è diventata, Italia2News. In provincia di Salerno la nostra emittente è visibile sul canale 81, mentre nel resto della Campania sul canale 179 ed in Basilicata sul canale 76.

L’editore Nicola Ammaccapane ha inoltre voluto fortemente dare vita ad un Seminario di Cultura Giornalistica, con il sostegno della Banca Monte Pruno e dell’Associazione Giornalisti Locali. Un gruppo di giovani donne e uomini, che ognuno, a modo suo ha intrapreso questo percorso con grande passione ed impegno. “Una nuova linfa per la nostra emittente, ha rimarcato l’editore Nicola Ammaccapane, durante una cena organizzata per festeggiare il compleanno di Italia2News. Sono ottimi i risultati, grazie anche al loro lavoro, affiancato dai giornalisti ed operatori della nostra emittente, che stiamo ottenendo in termini di visibilità sui social e di fidelizzazione tra una fascia d’età molto più giovane del target che solitamente segue Italia2”. Accanto all’editore, anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese insieme al Vice Presidente, Antonio Ciniello. “Quando si investe sui giovani, ha rimarcato Albanese, non si sbaglia mai”. Con il suo ottimismo e la sua grande empatia il Direttore Albanese, ascoltato dai futuri giornalisti e giornaliste con grande attenzione, li ha esortati ad impegnarsi e a coltivare questa passione. Noi, come Banca, siamo con voi ed accanto a voi per sostenervi”. Sorrisi e nuovi progetti hanno fatto da cornice ad una festa semplice, ma sentita, come quelle che si vivono nelle grandi famiglie dove si possono vivere periodi difficili o di grande positività, ma dove l’unità di intenti riesce poi a far affrontare tutto e a progettare sempre per il futuro. Questa è Italia2News.