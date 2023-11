I primi 10 giorni dei nuovi semafori di Trinità a Sala Consilina

A distanza di 10 giorni dall’installazione, i cittadini di Sala Consilina sembrano essersi abituati ai nuovi semafori presenti nella frazione di Trinità.

I semafori sono stati installati nell’incrocio tra la Strada Statale 19 e la Strada Provinciale 11, ovvero l’incrocio che collega la frazione di Trinità a quella di Silla di Sassano, un incrocio che spesso ha causato problemi agli automobilisti.

I nuovi semafori non hanno una durata fissa per il rosso e per il verde ma variano in base all’intensità del traffico. Allo stesso modo, i pedoni per attraversare la strada possono richiedere il verde attraverso un sensore posto sulle colonnine in prossimità delle strisce pedonali.

Fin da subito si sono scatenate le critiche ma anche i complimenti rivolti all’amministrazione comunale. C’è chi ringrazia per questo nuovo servizio che non permette più ai furbetti di non rispettare le regole della strada e creare disagio agli altri automobilisti, ma c’è anche chi lamenta il fatto che il traffico si sia notevolmente rallentato rispetto a prima.

Oltre a queste considerazioni, molti cittadini denunciano il fatto che quasi sempre i miglioramenti vengono fatti sulle strade principali lasciando nel dimenticatoio tutte le zone periferiche in cui non vengono effettuate manutenzioni per lunghi periodi e, soprattutto, dove non è neanche presente l’illuminazione stradale.

Tatjana Chirichella