Denuncia di malasanità. Muore dopo il ricovero al Ruggi, ora la figlia chiede giustizia

“Voglio giustizia per mia madre, se qualcuno ha sbagliato deve pagare” è con queste parole che Patrizia Postiglione, una donna salernitana, denuncia l’ennesima storia di malasanità. A finire nell’occhio del ciclone, è il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove, la madre di Patrizia venne ricoverata per un edema polmonare. Questo è solo l’inizio dell’ inferno; per tre giorni la donna rimane in pronto soccorso, successivamente viene trasferita presso il reparto di pneumologia e viene sottoposta ad una prima broncoscopia, dopo vari tentativi e diagnosi errate, la donna viene trasferita nel reparto di malattie infettive del nosocomio salernitano. “I medici mi dicono che non ha mangiato in quei giorni io sono riuscita a vederla sono una volta e con me ha pranzato tranquillamente. Mamma è morta il giorno dopo a casa, in ambulanza era serena ma leggevo nei suoi occhi paura e dolore. ”

Ad un mese dalla scomparsa della donna, la figlia Patrizia non riesce a darsi pace, vuole ad ogni costo sapere che cosa è successo in ospedale e quali sono i reali motivi che hanno portato al decesso della madre, tanto da rivolgersi al tribunale per i diritti del malato.

Marianna Feliciello