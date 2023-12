La storia di Pasquale Soldovieri: l’istruttore equestre di Pertosa che “sussurra” ai cavalli in inglese

La storia di Pasquale Soldovieri è quella di un uomo che ha costruito il suo sogno a Pertosa, per poi vederlo realizzato nel lavoro della sua vita. Un piccolo maneggio nel cuore del borgo situato nel Tanagro, tra la natura incontaminata e l’equitazione. La bellezza di questo sport però, ha portato Soldovieri lontano dalle stradine di Pertosa. Nel 2015, infatti, Pasquale, un po’ per gioco, un po’ per voglia di scoperta e avventura si è trasferito in Inghilterra, precisamente a Caversham. È proprio qui, in Inghilterra che ha affinato la tecnica e l’esperienza di cultura equestre e perfezionato il suo approccio con i cavalli conseguendo anche la qualifica internazionale di istruttore e cavaliere equestre presso la “British Horse Society”. “Da un punto di vista formale e professionale l’Inghilterra mi ha dato tanto” -ci ha raccontato l’istruttore- “ma la capacità di capire il linguaggio dei cavalli quella l’ho acquisita già in Italia. Inoltre, lasciare il luogo in cui ho vissuto e in cui sono nato è stata molto dura, ma non escludo la possibilità di ritornare un giorno in Italia oppure di scoprire nuove mete e nuove possibilità di crescita.” I benefici dell’andare a cavallo sono tanti: coordinazione, flessibilità, resistenza, forza mentale, miglioramento delle funzioni cardiovascolari e la riduzione di ansia e stress. Pasquale in Inghilterra si è impegnato in ogni lezione a fornire standard elevati ai sui allievi e inoltre ritiene che per cavalcare sia necessario imparare a controllare e a comunicare con il proprio cavallo in differenti situazioni e solo così potrà aumentare sempre di più la sicurezza dell’allievo sino a godere a pieno dell’esperienza con l’animale ed appassionarsi in modo significativo all’equitazione.

Mariela D’Elia