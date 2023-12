Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno. Tutte le informazioni utili per accedere all’evento

C’è grande attesa per la festa di Capodanno in Piazza di Salerno. Una serata all’insegna della musica e del divertimento che darà occasione ai tanti che vi parteciperanno di brindare al nuovo anno in allegria. L’evento, organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, si terrà in Piazza della Libertà domenica 31 dicembre e sarà ad accesso libero e gratuito. Non sono previsti posti a sedere, né prenotazioni.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20:45 con il dj set di Pippo Pelo, Adriana Petro e DJ Pika. Alle 22:00 poi l’attesa esibizione di una delle band che ha fatto la storia della musica italiana, i Pooh. A mezzanotte tutti i presenti potranno unirsi al brindisi augurale e assistere allo spettacolo pirotecnico.

Per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico sono previsti due varchi di accesso per Piazza della Libertà, che saranno aperti alle ore 19:00, un varco di accesso sul lato Lungomare Sala Pasolini/Santa Teresa, e uno sul lato Stazione Marittima di Piazza della Libertà. Saranno svolte attività di controllo e filtraggio ai varchi. Si raccomanda, quindi, di giungere per tempo nella zona per scongiurare lunghe attese. È vietato portare in Piazza della Libertà bottiglie, contenitori di vetro e materiali pirotecnici.

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono state date indicazioni precise per chi deciderà di raggiungere l’area dedicata all’evento in macchina. Le autorità di pubblica sicurezza hanno disposto che l’accesso al parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà sarà consentito fino 17:30. Gli utenti giunti entro tale orario potranno lasciare la propria auto nel parcheggio che sarà poi chiuso e inaccessibile. La riapertura è prevista alle ore 01:30 del 1 gennaio. Il parcheggio disabili è invece previsto in Piazza Amendola. Per chi giungerà da fuori Salerno si raccomanda di utilizzare l’ampio parcheggio Stadio Arechi (Uscita Stadio della Tangenziale di Salerno) e raggiungere il centro città in metro. La metropolitana di Salerno prolungherá il servizio fino alle ore 03.00 del 1 gennaio.

Sarà inoltre disponibile un servizio navetta bus dalle ore 17.00 del 31 dicembre alle ore 02.00 del 1 Gennaio sulla direttrice Arechi-Piazza della Libertà con fermate a Pastena, Mercatello, Concordia. Il comune di Salerno invita i cittadini, turisti e visitatori ad utilizzare il trasporto pubblico o a recarsi a piedi in Piazza della Libertà se si proviene dalle zone limitrofe.

