A Vallo della Lucania arriva il primo simposio sul turismo nel Cilento per imprenditori turistici

Arriva a Vallo della Lucania il primo simposio sul turismo nel Cilento, organizzato da “Cilento in rete”: un evento gratuito,dalla durata di 3 ore, per imprenditori turistici.

Cilento in rete, costituita formalmente nel dicembre del 2020, unisce strutture del settore turistico che hanno come scopo la crescita economica ed aziendale degli imprenditori, delle attività e dei lavoratori che esse rappresentano.

«In questo triennio ogni albergo di Cilento in rete, adottando nuove strategie e strumenti di vendita,ha raggiunto percentuali di incremento di fatturato, legate alla vendita camere, che va dal 20 al 30%», spiega Emanuel Ruocco, presidente di Cilento in rete. «Questo processo virtuoso che in primo luogo si è coniugato con una migliore qualità del soggiorno proposta al turista, ha reso possibile il reinvestimento nel rinnovamento delle strutture ricettiva, – ha aggiunto Ruocco – nell’aumento del numero delle camere, nell’ampliamento del periodo di apertura, dando vita all’opportunità concreta per il turista di poter visitare il Cilento anche nei periodi di spalla alla stagione regina ovvero l’estate».

Il 1º simposio sul turismo si terrà il 30 gennaio alle ore 15:00 a Vallo della Lucania presso il Palazzo della Cultura. L’evento mostrerà quali sono state le scelte che circa 40 imprenditori hanno deciso di compiere per raggiungere tali obiettivi. Nel corso di questo simposio si alterneranno ospiti di primissimo piano: Brandnamic, una delle migliori società italiane del Marketing per strutture ricettive, Customer Alliance, società leader europea sulla raccolta e analisi della “reputazione online”, PayTourist con il software innovativo per la gestione dell’imposta di soggiorno e la regolamentazione del comparto turistico locale, Know Your Guest, il sistema tecnologico che individua le motivazioni alla vacanza dell’ospite, la Franco Grasso Revenue Team, specializzati in pricing dinamico ed IVH specializzata nelle operazioni di acquisto, riqualificazione e accesso al credito per generare valore e ritorno degli investimenti.

«Oggi più che mai il turismo in Cilento deve assumere un ruolo principale e lo può fare solo attraverso la professionalizzazione degli imprenditori e delle figure chiave all’interno delle strutture ricettive. – ha aggiunto il presidente Ruocco – Questo 1º simposio nasce anche come momento di costruzione di nuovi rapporti tra gli imprenditori turistici. Il confronto, il dialogo, la “creazione” di un’offerta turistica di primo livello avvengono anche attraverso questi momenti – ha concluso – dove le persone, unite da una visione comune, mettono in campo le proprie idee e lavorano tutti insieme alla concreta realizzazione».

