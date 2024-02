Ferrovie Appulo Lucane: inaugurata la stazione di Potenza Inferiore Scalo

Alla presenza di Vittorio Zizza, neo Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, del direttore Matteo Colamussi, di Gerardina Sileo assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità e del sindaco di Potenza Mario Guarente è stata inaugurata la stazione di Potenza Inferiore Scalo.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza, si è soffermato sulle prospettive future: “Garantisco il mio impegno e quello del CdA che mi onoro di presiedere – ha detto Zizza – non solo nel dare continuità al buon lavoro svolto fino ad oggi, ma soprattutto nel migliorare la qualità dei servizi garantendo così più sicurezza, più accessibilità, maggiore attenzione all’ambiente, anche grazie alla sinergia e alla programmazione degli investimenti con la Regione Basilicata e con il Ministero dei Trasporti. Entro il 2026 intendiamo riqualificare e ristrutturare altre stazioni potentine, adeguandole agli standard di qualità di questa stazione, di quella inaugurata da poco ad Avigliano e di quelle già realizzate a Matera. Il nostro obiettivo è quello di offrire a tutti i cittadini lucani, e ai tanti turisti che frequentano questa meravigliosa terra, un servizio di trasporto pubblico locale efficiente, moderno e adeguato alla sempre crescente ed esigente domanda di mobilità sostenibile”.

L’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Basilicata, Gerardina Sileo, ha parlato di “patto rinnovato tra Regione e FAL per rinforzare i servizi di TPL. Da contratto è previsto un aumento chilometrico a Matera e Potenza; abbiamo già rinnovato il parco mezzi e, sempre nel nuovo contratto è prevista anche la ristrutturazione di altre stazioni che non devono essere solo approdo per i passeggeri, ma anche momenti di condivisione sociale. In questa ottica auspichiamo anche l’apertura a breve del Terminal Gallitello, come detto dal DG Colamussi; sarà uno luogo che potrà accogliere anche eventi e mostre, uno spazio di condivisione e raccolta specie per i giovani potentini”.

Soddisfatto anche il Sindaco di Potenza, Mario Guarente: “È un giorno straordinario non solo per il trasporto potentino ma per quello regionale. Ringrazio FAL per questo ulteriore tassello aggiunto al progetto di servizio metropolitano e anche per aver abbattuto le barriere architettoniche. Sono interventi in linea anche con il PUMS cittadino che permetteranno ai potentini di utilizzare di più il treno. È un salto nella modernità e mi riempie di orgoglio vedere questa storica stazione cittadina resa così moderna ed efficiente”.

La stazione FAL di Potenza Inferiore Scalo, come le altre moderne stazioni FAL, è dotata di tornelli, monitor informativi, biglietteria automatica, luci a LED, servizio WiFi gratuito per gli utenti.