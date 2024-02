La statua della Madonna di Lourdes e il suo passaggio a Potenza

La Madonna pellegrina di Lourdes resterà in Basilicata fino al 20 Febbraio, per l’incontro con i fedeli nelle Cattedrali e nei luoghi di sofferenza.

L’Unitalsi – nel 120° anniversario dalla fondazione – ha il privilegio di accompagnare l’effigie in questo suo viaggio in Italia, iniziato a settembre e che toccherà i territori in cui hanno sede le 19 sezioni regionali dell’organizzazione ecclesiale, simboleggiate nelle 19 pietre incastonate nel crocifisso, che viaggia con la Statua. La Madonnina arrivata in Italia con uno dei treni bianchi dell’Unitalsi è una delle due statue utilizzate nel Santuario di Lourdes nelle processioni aux flambeau.

Lo ha reso noto Rocco Corrado, Presidente Unitalsi Lucana.

La Sezione Lucana dell’Unitalsi, – nata nel 1984 e oggi con oltre 1000 iscritti tra soci effettivi ed ausiliari – è mobilitata, con le sue 7 sottosezioni – per accogliere Maria, che va incontro ai suoi figli, nelle chiese, ma soprattutto negli ospedali e nelle Rsa, incontro ai più fragili e sofferenti.

I vescovi, i sacerdoti assistenti unitalsiani, i volontari, i malati, i disabili, sono coinvolti in una grande festa di preghiera, nel segno della condivisione e della spiritualità, che sempre contraddistinguono il carisma dell’Associazione nei Pellegrinaggi alla Grotta di Massabielle e che hanno convinto il Santuario ad “affidare” la sacra effige per questo pellegrinaggio in senso inverso. Una “visita” quella della Madonna pellegrina sui nostri territori, che cade in un momento storico particolarmente difficile e richiama il tema pastorale del Santuario per il 2024:” … si venga in processione”.

Prima tappa in Basilicata: la Diocesi di Tursi-Lagonegro, con l’arrivo a Lauria. Tocca poi Matera, Tricarico, Potenza, Bella, Rionero in Vulture e Acerenza, per ripartire il 20 febbraio, con l’Unitalsi di Puglia.

Accanto alla statua della Madonna sarà posta una teca in cui raccogliere le intenzioni di preghiera, da portare a Lourdes nel Pellegrinaggio della Sezione Lucana, dal 15 al 21 Luglio 2024

Una volta arrivata a Potenza, c’è stata la visita al centro riabilitativo “Don Gnocchi”, poi la processione con le fiaccole fino alla cattedrale dove è stata celebrata la messa. Quindi la consegna alla sottosezione Unitalsi di Potenza, dove è arrivata in serata nella chiesa del Rione Bucaletto.

Rosa Santarsiero